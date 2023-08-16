Ленинградская область собирает команду на Всемирный фестиваль молодежи

Участники фестиваля – молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет: молодые ученые, IT-специалисты, представители медиа, предприниматели, спортсмены, деятели культуры и искусства, специалисты в области туризма, лидеры добровольческих организаций и многие другие. Всего форум примет 20 тысяч молодых лидеров – 10 тысяч российских граждан и такое же количество иностранцев.

Регистрация открыта до 4 ноября. Заявки принимаются на официальном сайте фестиваля.

Всемирный фестиваль молодёжи пройдет на федеральной территории «Сириус» в Сочи по указу президента России Владимира Путина с 1 по 7 марта 2024 года. После основной программы, с 10 по 17 марта 2024 года, иностранные участники посетят 30 городов России, знаковые памятные места и крупные промышленные технологические предприятия.

Главная цель фестиваля – помочь выстроить связи между молодыми людьми со всей планеты, выстроить диалог и поиск взаимопонимания вне зависимости от национальностей и политических взглядов. Программа фестиваля включает не только дискуссии и лекции именитых экспертов, но и выставочную программу, культурный обмен, спортивные соревнования и совместные тренировки, добровольческие акции и другие интерактивные форматы.