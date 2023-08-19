Набор в творческие коллективы Гатчинской средней школы №8 «Центр образования»

Хоровая музыкальная школа «Апрель» проводит набор детей 5-7 лет в подготовительные классы школы.

Прослушивание на новый учебный год состоится: 04.09 (пн), 06.09 (ср), 08.09 (пт) с 17.00 до 18.00 часов.

Образцовые хоровые коллективы «Апрель» - победители Всероссийских конкурсов, которые неоднократно представляли Ленинградскую область в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Орленок». Это возможность приобщить ребенка не только к музыке, но и получить полноценное качественное музыкальное образование, которое включает в себя весь курс музыкальной школы. Благодаря профессиональным педагогам по хору, сольфеджио, фортепиано, музыкальной литературе и вокалу, дети хоровой школы регулярно становятся лауреатами различных конкурсов, совершают множество поездок на фестивали и конкурсы, весело и увлекательно проводят время в хоровых лагерях.

Образцовая хореографическая студия «Солнышко» проводит набор девочек на 2023-2024 учебный год.

Студия «Солнышко была открыта более 35 лет назад. Ее воспитанницы являются лауреатами конкурсов различного уровня, постоянными участниками различных районных и областных мероприятий, ведут активную концертную и театральную деятельность. Кроме изучения классических, эстрадных, современных танцев воспитанницы студии осуществляют постановки хореографических спектаклей.

Набор девочек на 2023-2024 учебный год состоится 7.09 (чт) и 15.09 (пт) в 17.30-18.30 по следующим возрастным категориям:

- 5-7 лет – без танцевальных навыков (подготовительные группы),

- 8-13 лет – с танцевальной подготовкой (студийные группы).

Руководитель хореографической студии Ирена Викторовна Бобкова.

Мы ждем вас в указанные дни по адресу: г. Гатчина, ул. Изотова, д. 17, Гатчинская средняя общеобразовательная школа №8 «Центр образования», справки по телефону: 8-81371-333-25 (секретарь)