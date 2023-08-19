Натуральная пастила и волшебные фрустики от Натальи Липченко

Нет, мы не на кондитерской фабрике Вилли Вонка. Мы — в гостях у начинающего гатчинского предпринимателя Натальи Липченко, которая на основе социального контракта запустила мини-производство по изготовлению фруктовых, абсолютно натуральных чипсов и пастилы.

Не потерять себя...

Когда-то Наталья Липченко мечтала учиться на физмате: у девушки были редкие математические способности. Но, увы, не вышло — слишком рано выскочила замуж за военного, и началась кочевая жизнь. В жизни этой приходилось несладко, и в 2005 году Наталья вернулась к своим родителям, которые жили в посёлке Сиверский. Вернулась не одна, а с тремя детьми. Надо было начинать жить заново...

Чем только ей не приходилось заниматься: риэлтор, продавец, повар... Да, Наталья прекрасно готовила! Из Закарпатья она привезла дивные рецепты венгерской и закарпатской кухни, которым её научила бывшая свекровь. Она начала готовить обеды по этим рецептам для своих знакомых и предпринимателей. Вкусные и разнообразные блюда в ланчбоксах, домашняя заморозка (пельмени, манты, отбивные котлеты в сухарях), пироги и изысканные закуски для праздничных фуршетов — всё шло на «ура». И всё же от этого занятия Наталье пришлось отказаться, так как, по её словам, вся жизнь превратилась в «кухню». Наталья чувствовала, что теряет себя.

- Я была в полной растерянности, чувствовала себя одичавшей, перестала понимать, как жить дальше, - вспоминает она. - Я впервые устроила себе длительный отпуск — поехала в Таиланд, в гости к старшему сыну, который там живет с супругой-тайкой. Сидела по вечерам на берегу моря и думала, как жить дальше.

Может быть, именно там стала складываться решимость начать новое дело. Вернувшись в Россию, Наталья устроилась на работу в торговый комплекс, а новый жизненный план продолжал потихоньку вызревать...

Социальный контракт

- Совершенно случайно я узнала про такую форму социальной поддержки, как социальный контракт, - вспоминает Наталья. - Люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, и малообеспеченные граждане могут получить субсидию, чтобы выйти из кризисной ситуации и начать своё дело. Я сходила в соцзащиту, выяснила все подробности и начала собирать документы.

Наталья оформила самозанятость, заключила социальный контракт на год и приступила к разработке бизнес-плана. Когда начала изучать его основы, поняла, что надо развивать что-то своё.

- И тут я вспомнила про фруктовые чипсы, которые пыталась готовить в небольшой домашней сушилке! - рассказывает она. - Хрустящие ломтики из фруктов получались очень вкусными. До реализации дело тогда не дошло, так как мы с дочкой почти всё съели сами! И я стала собирать информацию об этом производстве. Сама сделала расчёты, составила, наконец, бизнес-план. Правда, его одобрили не сразу...

Первый бизнес-план

Наталья уже готова была отступить - столько препятствий было на этом пути. Приходилось пересчитывать, дорабатывать бизнес-план. И тут пригодилось буквально только что полученное образование. Да-да, спустя столько лет она всё-таки осуществила свою давнюю мечту о высшем образовании, хоть и в другой сфере! Чуть ли не одновременно с запуском своего собственного дела она закончила юридический факультет ГИЭФПТ.

- Я впервые в жизни попробовала составить бизнес-план, впервые в жизни сама сделала расчёты, - говорит она. - Надеюсь, всё рассчитала правильно. Кстати, дело по плану идёт гораздо легче. Уверена, что моё образование поможет мне (с юридической точки зрения) самой разобраться и грамотно оформить документацию моего небольшого бизнеса. Я умею читать документы, находить информацию и применять ее в жизни.

Весной, как только был одобрен бизнес-план, Наталья закупила необходимое оборудование для своего будущего производства. Главное - приобрела мощный дегидратор или, попросту, сушилку для продуктов. А потом всё пошло, как и положено, по плану: мероприятия, ежемесячные отчёты, разработка и изготовление наклеек на продукты, проработка состава с диетологом, сертификация. А совсем недавно она арендовала и небольшое помещение под мини-производство пастилы и фруктовых чипсов.

Старые сладости на новый лад

Первым опытом на новом месте стала пастила, да непростая, а малиновая.

Говорят, что всё новое — это хорошо забытое старое. К пастиле, которую готовит Наталья, эта поговорка имеет непосредственное отношение.

Пастила — старинное русское лакомство, очень полезная и невероятно вкусная сладость. В старину её готовили в русской печи, выкладывая тонкий слой фруктового пюре в печь. Печь остывала очень медленно — почти сутки, и именно столько дозревала в ней пастила, превращаясь в плотную массу. Пастила получалась плоской. Её сворачивали в рулеты, а во время чаепития отрывали от неё тоненькие кусочки-лепесточки, клали на язык и — м-м-м! - наслаждались её изысканным вкусом.

Это был полностью натуральный продукт. Только потом в пастилу стали добавлять сахар и прочие добавки, из-за которых люди забыли истинный вкус натурального лакомства.

В своём небольшом пока производстве Наталья, по сути, повторяет старинный процесс изготовления пастилы. Это довольно долгая история: от начала обработки фруктов до полной готовности весь процесс занимает примерно 16-20 часов.

Пастилу можно делать из чего угодно - из любых фруктов и ягод, с добавлением натурального цветочного мёда и кокосовой стружки или просто так. Все ингредиенты сохраняют свою пользу, так как температура обработки в сушилке никогда не превышает те самые «старинные» 45 градусов.

Наталья достаёт коробку с образцами пастилы. Плотные рулончики разных цветов, вкусов и ароматов. Пастила клубничная, грушевая, ананасовая, дынная... Вкус такого «лепестка» раскрывается постепенно, и это - вкус натурального продукта, потому что, кроме фруктов и ягод, в нём нет больше ни-че-го!

«Без сахара»? А если проверим?

Да, Наталья сразу решила, что в её продуктах не будет никаких добавок, включая сахар. Сахар сегодня можно найти не только в тортиках, конфетах или в печенье, но и в кетчупе, в сыре и даже в колбасе. Его нет разве что в соли! Даже в продуктах, на которых написано «БЕЗ САХАРА», сахар есть, хоть и замаскированный под разные красивые слова: лактоза, сахароза, фруктоза, сироп агавы, карамель, патока, фруктовый сок, декстроза, левулоза, меласса...

А вот в пастиле, которую делает Наталья, сахара нет ни в каком виде. Это - отборные фрукты и ягоды, высушенные без использования консервантов, красителей, сахара и усилителей вкуса. А бережная сушка в дегидраторе сохраняет всю пользу плодов земли.

Такую пастилу можно нарезать тонкими пластинками к чаю или кофе, можно просто отщипывать и смаковать тончайшие ароматные «лепестки». Это идеальный продут для тех, кто решил отказаться от сахара, полезный перекус для приверженцев правильного питания и здоровая замена конфет для детей.

И это мы ещё не упомянули витамины и микроэлементы, которые практически полностью сохраняются при такой щадящей термической обработке!

Фрустики — это круто!

Параллельно с пастилой Наталья начала производство фруктовых чипсов, или фрустиков. Нет, это не классические сухофрукты, из которых можно сварить классный компот. Это ещё один вид изысканного, абсолютно натурального лакомства, которое сначала легонько хрустит на зубах, а потом тает на языке.

Лето — лучшее время для подобных экспериментов, идеальная пора для заготовок. Все фрукты и ягоды - высокого качества: местные — чуть ли не с куста, экзотические привозные — просто свежие.

Вкусная и ароматная клубника — ягода универсальная. Из неё можно делать пастилу или чипсы, её высушенные плодоножки просто «взорвут» фруктовый чай. Её можно использовать в качестве украшения для тортов, в виде гранул, полезного завтрака или в качестве перекуса для взрослых и детей.

Те, кто жить не может без цитрусовых, приятно удивятся чипсам из этих плодов. Концентрация вкуса в них намного больше, чем в свежих плодах, плюс — всё тот же нежный хруст, сладость и знакомый пряный аромат.

Сладкие, хрустящие банановые чипсы — идеальная замена конфетам. Это полезное лакомство для детей, а для взрослых — райское наслаждение без вреда для фигуры (вспомним, что бананы — это еще и такие важные микроэлементы, как калий и магний, которые поддерживают работу мышц и нервов).

А в общем и целом, фрукты в сушеном виде — это невероятная концентрация полезных веществ в минимальном количестве низкокалорийного продукта! Судите сами: на 40 граммов классических яблочных чипсов (100 ккал) уходит примерно 600 гр свежих яблок!

Фруктовое ассорти к 1 сентября

Всё, что делает Наталья Липченко, укладывается в красивые и стильные упаковки — герметичные крафтовые пакетики, коробочки, стаканчики. Лучшего подарка не придумаешь! Можно выбрать чипсы какого-то одного определённого плода или ягоды, можно приобрести ассорти, в котором будет, например, семь видов пастилы или фрустиков, либо и то, и другое.

А вот набор к завтраку или для лёгкого перекуса на работе. В него входят фруктовый чай (пакетик с перемолотой цедрой апельсина и листьями клубники), дольки яблока, клубники, киви, айвы, апельсина, пастила - клубничная, банановая, яблочная, с арахисом, с кокосовой стружкой...

Сейчас у Натальи горячая пора - она активно сушит фрустики и пастилу для подарков ко Дню знаний. Очень милые получаются наборы — красиво упакованные, правильные, вкусные и полезные подарки!

Кстати, хранятся такие лакомства довольно долго: полтора месяца - в обычных условиях, и до года, если соблюдать правила хранения.

Никогда не бывает поздно!

Что происходит с человеком, когда у него появляется пусть пока и маленькое, но своё дело, особенно если оно по душе и по сердцу? Первое, что замечаешь - у него глаза светятся!

- Я - в азарте! - признаётся Наталья. - Это именно то, что я просто обожаю делать! Сейчас я просто заворожена этой идеей! Как хорошо, когда можно заниматься тем, что нравится, особенно сейчас, летом, когда сама природа даёт столько жизни и энергии. Ну а я ловлю все эти её дары, эти ягодки, и сохраняю их полезные свойства.

Наталья Липченко — ещё в начале своего пути. Сейчас она мечтает о своём собственном магазине, где заодно можно будет поставить оборудование для производства своей продукции. Кстати, конкуренции она не боится, потому что теперь уже знает, как непросто приготовить по-настоящему качественный продукт.

- Я даже не догадывалась поначалу, как много тонкостей заключается в приготовлении этих хрустящих сладостей, - признаётся Наталья. - Для каждого фрукта или ягоды необходимы свой режим температуры и определённое время сушки. Ошибёшься в мелочи — уже не получится, как надо. Приходится подолгу разбираться, пробовать, экспериментировать. Всё приходит с опытом!

А пока, параллельно с производством подарков ко Дню знаний, Наталья Липченко учится делать загадочные «джерки» и сухие колбаски из куриной грудки. Впереди - не менее загадочный курс пастилье. Кажется, нас ждёт ещё немало сюрпризов от женщины, которая почувствовала вкус к жизни!

Те, кто хочет оценить на вкус её легкую и ароматную продукцию, могут заглянуть в магазин «Руслан» в посёлке Сиверский (ул. Героев ,8б).

Связаться с Натальей Липченко можно в социальной сети ВКонтакте: «ФрусТики. Фруктовые чипсы. Пастила. Десерты» (https://vk.com/club118715745)

Пожелаем удачи Наталье Липченко в её вкусном, полезном и приятном деле!

Юлия Лысанюк