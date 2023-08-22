Яблочный Спас яблочки припас!

К сожалению, дождливая погода помешала провести масштабный фольклорный праздник у стен Дома культуры. Но, как говорят, у природы нет плохой погоды. Маленьких гостей вместе с их родителями пригласили в зрительный зал, где артисты народного театра-студии «За углом» показали им свой сказочный спектакль «Василиса и Баба Яга». После спектакля ребята приняли участие в яркой фольклорной игровой программой «Яблочный Спас», где узнали о народных традициях этого праздника.

Напомним, Яблочный Спас — один из трёх народных праздников урожая, которые мы отмечаем в августе (есть ещё Медовый и Ореховый Спас). Яблочный Спас всегда отмечается 19 августа, совпадая с христианским праздником Преображения Господня. К Яблочному Спасу приурочивали сбор и заготовку яблок. В этот день в церкви освящают плоды нового урожая. Считается, что яблоки становятся чудодейственными: откусив первое яблочко, можно загадать желание, и оно обязательно исполнится. Днём пили яблочный квас и компот, ели пироги с яблочной начинкой, катали с горки яблоки. А вечером выходили на полянки, пели и водили хороводы.

Яблочный Спас-Преображение - праздник урожая не только яблок, но и других плодов, фруктов и овощей. В этот день чествуют также овощи, грибы, ягоды - всё, чем одаривает людей сад, огород, лес.

С этим праздником связано несколько народных примет. Например: если на Яблочный Спас - сухой день, то и осень будет сухая, если дождливый - зима будет суровой. С Преображением и погода преображается (этот день ещё называли встречей с осенью или осенинами).