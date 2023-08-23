Волонтёров приглашают на субботник в деревню Александровка Гатчинского района

Силами волонтеров планируется провести уборку церкви св. блгв. Александра Невского, в которой в результате пожара выгорел второй этаж и притвор (первый этаж, где храм, не сгорел) и прилегающей территории.

Мероприятие проводится полностью на безвозмездной основе.

Организатор мероприятия предоставляет добровольцам:

- трансфер из г. Санкт-Петербурга до места проведения мероприятия и обратно;

- знакомство с храмом, парком, и усадьбой Демидовых Тайцы;

- чаепитие;

- инструменты.

Место сбора участников: ст. метро Московская (Демонстрационный проезд, у Дома Советов за памятником Ленину, ст. м. Московская), отъезд автобуса в 9.00, выезд обратно в Санкт-Петербург ориентировочно в 17.00 (если будет дождь – то раньше).

Волонтёру на выезде необходимо иметь:

- ПЕРЧАТКИ, немаркие одежда и обувь. Вода, перекус в дорогу, кружки (походную посуду).