Руководители Гатчины познакомились с выставкой «Коды Курчатова»

Экспозиция рассказывает об истории и главных достижениях института, в который входит и ПИЯФ. На стендах размещены материалы, посвященные развитию атомного проекта в стране, биографиям великих физиков-ядерщиков, установкам мега-сайенс, одна из которых – реакторный комплекс ПИК в ПИЯФ. Все стенды снабжены QR-кодами, по которым с помощью смартфона можно перейти на сайт Петербургского института ядерной физики.

Руководители города высоко оценили «Коды Курчатова» – и с информационной, и с исторической, и с воспитательной точек зрения. Как заметил Виталий Филоненко, сохранение исторической памяти, знание своей истории и своих героев очень важно, особенно для подрастающего поколения.

Участники встречи обсудили дальнейшие планы сотрудничества в области популяризации науки, профориентации школьников и развития территории, прилегающей к бульвару Науки. Так, есть предложение от Центра компетенций наполнить это пространство малыми архитектурными формами научной тематики.

Сергей Горчаков подробно рассказал об экспозиции, отметив, что весной выставка «Коды Курчатова» была размещена на Рождественском и Никитском бульварах в Москве, и в Гатчине на бульваре Науки работает ее аналог:

– В этом году вся страна отмечает юбилей Курчатовского института, и, так как ПИЯФ является его частью, мы не могли остаться в стороне от этого события. Выставка демонстрирует основные вехи биографии наших великих ученых-атомщиков, благодаря которым и стали возможны многие достижения прогресса – то наследие, которое они нам оставили, и которым вся страна может гордиться.

…В апреле 1943 была основана лаборатория для создания атомной бомбы, и выставка рассказывает, что получилось из этого проекта, а также об основоположниках Курчатовского института: в 2023 году отмечается 120 лет со дня рождения Игоря Курчатова и Анатолия Александрова. На протяжении 30 лет они были соратниками и рука об руку создавали первый атомный реактор на Евразийском пространстве, который был запущен в 1946 году. В августе 1949 была успешно испытана атомная бомба, после чего атом развернулся в мирное русло, и в 1954 году была запущена первая атомная электростанция в Обнинске под Москвой.

Экспозиция рассказывает, что представляет собой Курчатовский институт сегодня – как продолжатель славных научных традиций и крупнейший в мире междисциплинарный центр. Институт не просто сохраняет, но и развивает полученное научное наследие уже в других сферах – в области биотехнологий, природоподобных технологий, конвергентных наук.

Сергей Горчаков провел историческую параллель:

- Когда Курчатов и Александров основывали институт, страна находилась в состоянии войны – «все для фронта, все для победы», но руководством страны было принято верное стратегическое решение реализовывать атомный проект (хотя даже в научном сообществе тогда не было единого мнения по данному вопросу). И когда после успешного испытания атомной бомбы был достигнут ядерный паритет с американцами, это позволило сохранить безопасность и суверенитет нашей страны. Сегодня ситуация не менее сложная, но Курчатовский институт продолжает научное развитие: по инициативе Михаила Ковальчука было запущено несколько масштабных программ, которые и представлены на выставке.

По плану, экспозиция «Коды Курчатова» будет работать до конца сентября. В дальнейшем предстоит выбрать место ее постоянной дислокации.

Екатерина Дзюба