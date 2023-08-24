В Пудостьской школе – поэтапный ремонт

Для оптимизации ремонтных работ в Пудостьской школе была разработана «дорожная карта», которую представили при формировании бюджета на 2023 год. В целях эффективности ремонт решили проводить поэтапно. В этом году сделали отмостку здания и крыльцо. Асфальтирование пришкольной территории запланировано на 2024 год.

Но, главное, капитального ремонта требует отопительная система школы, которая частично ремонтировалась в предыдущие годы, но существенного результата достичь не удалось. Во время прошлого отопительного сезона в школе были серьезные проблемы с температурным режимом, Роспотребнадзор вынес соответствующее предписание. По рекомендациям поставщика тепла – АО «Коммунальные системы Гатчинского района» и по результатам обследования выполнен проект ремонта отопительной системы, горячего водоснабжения и вентиляции. В 2023 году реализуется первый этап, сейчас готовность работ составляет 60%. Завершится процесс замены отопления в 2024 году. Также в следующем году будет меняться система внутреннего водоснабжения школы, вентиляция и электросети. Дальше можно будет говорить о «косметике».

- Система образования – одна из финансово-емких в Гатчинском районе, учитывая количество образовательных учреждений и зданий, в которых они располагаются, – заметила Людмила Нещадим. – Планов много. В прошлом году в рамках национального проекта «Образование» в Пудостьской школе была открыта «Точка роста», и, конечно, школа должна соответствовать. Здание – 1971 года постройки, ремонт нужен – это объективно. Прилегающая территория тоже требует приложения рук и бюджетных средств. В этом году будет актуализирована смета по благоустройству, работы начнутся в 2024 году.

…А пока школа благоустраивает двор собственными силами: вокруг здания разбиты клумбы, спилены аварийные деревья, поставлены скамейки, есть даже свой огород с теплицами. Новый асфальт и ограждение – в недалекой перспективе.

Екатерина Дзюба