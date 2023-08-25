«Халтура» обернулась убытками

19 августа в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратился 53-летний житель Пудости. Ему поступил звонок от незнакомой женщины, которая предложила подзаработать на банках-партнерах – удаленно, на что он, конечно, согласился. Следуя указаниям, мужчина создал виртуальный личный кабинет, перешел по ссылке и перевел на свой счет 9800 рублей. Когда он увидел, что на виртуальном счете происходит пополнение в долларах, он перевел туда еще 47 тысяч со своей кредитной карты.

Далее виртуальный счет пополнился на 533 доллара США, после чего мужчина попытался вывести деньги со счета, но у него ничего не получилось. Он произвел еще несколько безуспешных попыток и понял, что его обманули.