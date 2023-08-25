Изучать историю Гатчины по адресным табличкам

Возвращать старое или оставлять прежнее

Названия улиц в Гатчине менялись в разные периоды истории. Например, главная магистраль города, проспект 25 Октября, была Порховской дорогой, Двинской дорогой, Смоленской дорогой, Большим проспектом, проспектом императора Павла I. В 1922 году, к пятилетию Октябрьской революции, она получила наименование, которое носит в настоящее время.

После распада СССР предыдущее наименование вернули только одной улице – Соборной. До 1896 года она называлась Малогатчинской, до 1922 года – Малогатчинской и Соборной в той ее части, которая проходила от проспекта Павла I до Собора Святого апостола Павла. Более чем полвека она была Советской. В 1996 году улица стала пешеходной. А еще через год ей вернули наименование Соборная.

«Тогда было актуальным обсуждение, нужно ли возвращать улицам предыдущие названия, поскольку понятно, что город гораздо старше, чем современная история. Поступало много пожеланий, чтобы улицам вернули те наименования, которые были даны до революции. С другой стороны, людям, особенно жившим в период СССР, дороги советские названия. Они выступали против изменений», – вспоминает инициатор проекта, депутат совета депутатов города Гатчины Галина Паламарчук.

«Дискуссия о возвращении названий улицам началась в 1990-х годах. Более десяти лет назад к нам в музей обратились, чтобы получить достоверную информацию о том, как, с какого момента, года, по какому поводу и на каком основании улицам давались те или иные названия. Мы составили подборку по периодам», – объясняет директор музея города Гатчины Екатерина Потоцкая.

Улицы хоть и не были переименованы, но история сохраняет все названия.

Открытие первой адресной таблички

Идея проекта появилась у депутата Галины Паламарчук после посещения Великого Новгорода. В этом городе на фасадах домов установлены информационные таблички с предыдущими названиями улиц. Было принято решение сделать подобное и в Гатчине.

«Так мы не переименовываем, не возвращаем старые названия. Просто информируем, как в разные годы в городе называлась та или иная улица», – подчеркивает Галина Паламарчук.

2 августа 2013 года открыта первая табличка-аншлаг на доме № 2 по проспекту 25 Октября. Ее разместили на фасаде бывшего Сиротского института, в настоящее время – Гатчинской школы № 11. В торжественном открытии адресной таблички принимал участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Реализация проекта началась в год празднования 400-летия Дома Романовых и Год духовной культуры в Ленинградской области.

«Казалось бы, что такое табличка? Ничего особенного. Но это важно с точки зрения нашей ментальности, понимания, откуда мы и как развиваемся. Чтобы не забывали историю и молодые люди, и среднее, и старшее поколение», – рассуждает Галина Паламарчук.

В топонимике – история города

Реализация проекта осуществлялась в течение нескольких лет за счет средств городского бюджета. Каждый год выбиралось несколько улиц. Для них создавалось около 25-30 табличек.

Выбирались улицы в исторической части города. Ведь они появились первыми и на протяжении более чем двухсот лет меняли свои названия.

В реализации проекта принимал активное участие музей города Гатчины.

«Мы готовили информацию для табличек по архивным материалам», – рассказывает директор музея города Гатчины Екатерина Потоцкая.

«Улица Чкаловая была Загвоздинской, Люцевской и Юного Пролетария. По просьбе жителей, в XIX веке ее назвали в честь коменданта города Федора Люце. Многие не знают, кем был этот человек и что он сделал для Гатчины. Может быть, благодаря табличкам, они заглянут в словари, «Википедию», и прочитают о нем», – говорит Галина Паламарчук.

Для реализации проекта выбирались исторические здания, в частности, деревянные, как, например, дом на улице Киргетова, 3, и проходные - чтобы максимальное количество людей смогло обратить внимание на табличку и прочитать названия.

«Гости города, когда приезжают в Гатчину, отмечают это. Возникают вопросы: «Почему?», «Почему именно так?», «Почему были улицы Николаевская, Михайловская, Александровская?». Их называли по именам членов императорской фамилии, так как Гатчина – город имперский. Все это очень интересно. В топонимике часто прослеживается история города, района, поселения. Все это не менее значимо и для жителей», – комментирует события директор музея города Гатчины Екатерина Потоцкая.

Знать и любить историю Гатчины

Новые таблички-аншлаги открывали раз в год перед празднованием Дня города Гатчины, который отмечают осенью.

«22 ноября проходит официальная торжественная часть, поскольку именно в эту дату был подписан указ о присвоении Гатчине статуса города. А еще есть народный праздник в сентябре, который мы отмечаем большими гуляниями. По погодным условиям это сделать гораздо проще, чем в ноябре – дождливом, темном месяце. Мы старались готовить проект к началу сентября», – рассказывает Галина Паламарчук.

Последние таблички со старыми наименованиями установлены в 2018 году на улицах Урицкого и Володарского.

«Об этом говорили, обсуждали топонимику названий. Было приятно, что люди интересуются, открывают что-то новое для себя. Сейчас нет никаких проблем с поиском информации. Услышали, посмотрели, получили знания и удовольствие. Это хорошо», – делится впечатлениями директор музея города Гатчины Екатерина Потоцкая.

«В этом проекте есть перспектива, и я надеюсь, что он будет развиваться», – добавила Галина Паламарчук.

Екатерина Кузнецова

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