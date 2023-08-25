Мумия в Малом Верево
В Гатчинском районе обнаружен мумифицированный труп в квартире. Возможно, это останки женщины, пропавшей два года назад.
Рубрики: Происшествия
15 августа в Веревскую администрацию поступило анонимное сообщение о том, что в квартире на улице Кутышева находится труп Валентины Ивановны О., 1949 года рождения, которая пропала около двух лет назад.
При выезде по указанному адресу полицейские обнаружили мумифицированный труп, предположительно, пропавшей женщины. Входная дверь была не заперта, обстановка в квартире не нарушена. Труп без внешних признаков насильственной смерти отправлен в морг. Проводится проверка.
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