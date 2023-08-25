Переезды в Гатчинском районе закроют на ремонт: когда и какие?

1. 32 км ПК 10 станция Антропшино (Ленинградская область, Гатчинский район, станция Антропшино, вдоль Станционной ул.):

- 29 августа 2023 года с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;

- 30 августа 2023 года с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;

- 31 августа 2023 года с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;

- 1 сентября 2023 года с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

2. 39 км ПК 2 станция Кобралово (Ленинградская область, Гатчинский район, Коммунар-Кобралово):

- 29 августа 2023 года с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;

- 30 августа 2023 года с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;

- 31 августа 2023 года с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;

- 1 сентября 2023 года с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

3. 46 км ПК 7 перегон Семрино-Вырица (Ленинградская область, Гатчинский район, Семрино-Сусанино-Ковшово):

- 29 августа 2023 года с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;

- 30 августа 2023 года с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;

- 31 августа 2023 года с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;

- 1 сентября 2023 года с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

4. 59 км ПК 1 станция Вырица (Ленинградская область, Гатчинский район, п.Вырица, ул.Сызранская и ул.Железнодорожная)

- в ночь с 2 на 3 сентября 2023 года с 22 часов 00 минут до 05 часов 00 минут;

- в ночь с 3 на 4 сентября 2023 года с 22 часов 00 минут до 05 часов 00 минут;

- в ночь с 4 на 5 сентября 2023 года с 22 часов 00 минут до 05 часов 00 минут;

- в ночь с 5 на 6 сентября 2023 года с 22 часов 00 минут до 05 часов 00 минут.

5. 60 км ПК 5 станция Вырица (Ленинградская область, Гатчинский район, Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки)

- в ночь с 2 на 3 сентября 2023 года с 22 часов 00 минут до 05 часов 00 минут;

- в ночь с 3 на 4 сентября 2023 года с 22 часов 00 минут до 05 часов 00 минут;

- в ночь с 4 на 5 сентября 2023 года с 22 часов 00 минут до 05 часов 00 минут;

- в ночь с 5 на 6 сентября 2023 года с 22 часов 00 минут до 05 часов 00 минут.

Осуществление движение автотранспортных средств будет производиться по одной полосе.