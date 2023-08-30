Гатчинские молочные хозяйства получат более 200 миллионов рублей на развитие
Шесть соглашений о модернизации действующих молочных производств на сумму 1 млрд рублей подписаны на 32-й международной агропромышленной выставке «Агрорусь». Реконструкция хозяйств позволит региону увеличить производство молока на 5,5 тыс. тонн в год.
«Реализация подписанных сегодня соглашений позволит области дополнительно увеличить производство молока, выпуск готовой молочной продукции. В Ленинградской области современное молочное животноводство, но мы на этом останавливаемся и сохраняем статус лидера в технологиях, постоянно их совершенствуя», ― прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
Соглашения о взаимодействии при реализации инвестиционных проектов с комитетом по АПК Ленинградской области подписали:
АО «ПЗ Красногвардейский» ― по модернизации дворов молочно-товарной фермы на 100 голов стоимостью 150 млн рублей;
АО «Гатчинское» ― по модернизации оборудования животноводческого комплекса стоимостью 130 млн рублей;
СПК «Поляны» ― по модернизации молочно-товарной фермы стоимостью 120 млн рублей;
СПК «Рябовский» ― по модернизации молочно-товарной фермы стоимостью 78 млн рублей;
ЗАО «Осьминское» ― по модернизации молочно-товарной фермы на 1000 коров стоимостью 200 млн рублей.