Гатчинские молочные хозяйства получат более 200 миллионов рублей на развитие

«Реализация подписанных сегодня соглашений позволит области дополнительно увеличить производство молока, выпуск готовой молочной продукции. В Ленинградской области современное молочное животноводство, но мы на этом останавливаемся и сохраняем статус лидера в технологиях, постоянно их совершенствуя», ― прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Соглашения о взаимодействии при реализации инвестиционных проектов с комитетом по АПК Ленинградской области подписали:

АО «ПЗ Красногвардейский» ― по модернизации дворов молочно-товарной фермы на 100 голов стоимостью 150 млн рублей;

АО «Гатчинское» ― по модернизации оборудования животноводческого комплекса стоимостью 130 млн рублей;

СПК «Поляны» ― по модернизации молочно-товарной фермы стоимостью 120 млн рублей;

СПК «Рябовский» ― по модернизации молочно-товарной фермы стоимостью 78 млн рублей;

ЗАО «Осьминское» ― по модернизации молочно-товарной фермы на 1000 коров стоимостью 200 млн рублей.