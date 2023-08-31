Гатчина, Коммунар, Дружная Горка и Пудость: лучшая практика

В номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований» второе место среди городских поселений Ленобласти занял город Коммунар.

В номинации «Укрепление межнационального мира и согласия на муниципальном уровне» также второе место получили Гатчина, Дружная Горка и Пудость.

В номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений» Гатчина вошла в тройку лидеров.

Призеры примут участие в федеральном этапе конкурса и в случае победы смогут претендовать на дотации из федерального бюджета в размере от 2,5 до 42 млн рублей. Итоги всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» станут известны 15 октября.

Также на заседании депутат Государственной думы РФ Сергей Яхнюк вручил почетные грамоты председателю совета ветеранов войны и труда Гатчинского района Людмиле Голубевой и муниципальному координатору Ленинградского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» по Гатчинскому району Екатерине Смирновой – за большой личный вклад в организацию патриотического движения и поддержку СВО на территории Гатчинского района.





Фото пресс-службы администрации Гатчинского района