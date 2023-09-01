Накануне начала нового учебного года, 31 августа, ход работ оценил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский

«Правительство Ленинградской области привлекло федеральные средства по программе «Развитие образования» и договорилось с застройщиком об опережающих темпах строительства. Объект должны были сдавать в следующем году, но сегодня, в преддверии Дня знаний, мы видим полностью построенный и подключенный объект. Инициирована итоговая проверка Госстройнадзора, чтобы ввести школу в эксплуатацию и запустить ее работу в начале 2024 года. В целом, получился современный объект образования с атриумом, рекреациями, интересным оборудованием. Это вызывает только похвалу со стороны строительного блока. Уверен, дети тоже оценят проведенную работу», — рассказал Евгений Барановский.

Школа переменной высотности в квартале «IQ Гатчина» рассчитана на 825 учащихся. Здесь будет 33 класса, из них 12 – для начальной школы, 15 – для средней и для старшей – еще 6. На первом этаже разместятся центральный холл и гардероб, столовая, мастерские трудового обучения, раздевалки, большой и малые спортивные залы. На втором – библиотека с читальным залом, медиатека, медицинский блок и двухуровневый актовый зал. На третьем и четвертом этажах – учебные классы, специализированные кабинеты и другие помещения.

В образовательном процессе будут сделаны акценты на углубленное изучение отдельных предметов на уровнях основного и среднего общего образования, а также профильное обучение в старшей школе предметов и курсов естественно-научного, гуманитарного и технологического циклов.

Строительство школы на 825 мест в г.Гатчина ведет застройщик «Ленстройтрест». Готовность объекта составляет 96 %.