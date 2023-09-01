Гимнастка Злата Осокина из Гатчины — бронзовый призер Кубка России

Соревнования проходят в эти дни в Сочи и продлятся до 3 сентября.

«Это первый успех Златы на взрослом уровне, и сразу такой ошеломительный результат — она заняла третью ступень пьедестала, став одной из лучших спортсменок не только в молодежной сборной, но и во взрослом кубке России среди женщин», — отметил глава региона.

Злата соревновалась с 24 сильнейшими гимнастками России, среди которых были олимпийские чемпионы.

В оставшиеся два соревновательных дня ленинградской спортсменке предстоит выступить в финалах по трем дисциплинам: прыжок, бревно и вольные упражнения.