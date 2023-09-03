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Отключения в первую неделю сентября в Гатчине и районе

Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе

Рубрики:  ЖКХ

04.09.23 09.00-17.00

Гатчина

ул. Рыбакова д. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 17А, 19, 21, 24А, 25, 27, 32, 38;

ул. Воскова д. 2, 2А, 2Б, 2В, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34; ул. Рысева д. 2

 

05.09.23 09.00-16.20

Таицкое ГП

п. Тайцы

ул. Юбилейная д. 1-13;

ул. Южная д. 1-34;

ул. Цветочная д. 1-36;

ул. Карьерная д. 1-44;

ул. Крайняя д. 1-33;

ул. Средняя д. 1-24


05.09.23 08.00-17.00

Сиверское ГП

ул. Заводская д. 1, 9, 10А


06.09.23 09.00-13.00

Гатчина

ул. Полевая, д. 1 к. 1

 

07.09.23 09.00-17.00

Гатчина

ул. Изотова, д. 3, 3А, 3Б, 12 к. 1, 12 к. 2;

ул. Рощинская, д. 19, 21, 25