Отключения в первую неделю сентября в Гатчине и районе
Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе
Рубрики: ЖКХ
04.09.23 09.00-17.00
Гатчина
ул. Рыбакова д. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 17А, 19, 21, 24А, 25, 27, 32, 38;
ул. Воскова д. 2, 2А, 2Б, 2В, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34; ул. Рысева д. 2
05.09.23 09.00-16.20
Таицкое ГП
п. Тайцы
ул. Юбилейная д. 1-13;
ул. Южная д. 1-34;
ул. Цветочная д. 1-36;
ул. Карьерная д. 1-44;
ул. Крайняя д. 1-33;
ул. Средняя д. 1-24
05.09.23 08.00-17.00
Сиверское ГП
ул. Заводская д. 1, 9, 10А
06.09.23 09.00-13.00
Гатчина
ул. Полевая, д. 1 к. 1
07.09.23 09.00-17.00
Гатчина
ул. Изотова, д. 3, 3А, 3Б, 12 к. 1, 12 к. 2;
ул. Рощинская, д. 19, 21, 25
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