«Дикси» – новый сквер в Кобралово

2 сентября в поселке Кобралово на Центральной улице состоялось торжественное открытие новой общественной территории, благоустроенной в рамках программы «Комфортная городская среда» национального проекта «Жилье и городская среда». На месте заболоченного пустыря появилась отличная площадка для детей и взрослых – с современным игровым и спортивным оборудованием, покрытием, скамейками, мощеными дорожками и газонами.

Праздник прошел под музыку, весело и динамично. На новой площадке жителей встречали сказочные герои, дети прочитали стихи о важности бережного отношения к планете. Всех приветствовал глава администрации Сусанинского поселения Константин Морин. Он подчеркнул, что новая площадка – заслуга инициативности жителей Кобралово:

- Благодаря вашей активной жизненной позиции нам удалось войти в программу «Комфортная городская среда». Проводилось голосование, наш проект отобрали, и сегодня мы открываем новый сквер. Надеюсь, что при наших совместных усилиях это будет не последний проект, а данный сквер сохранится в нынешнем отличном состоянии.

Константин Морин и депутат Сусанинского поселения Павел Запевалин перерезали символичную алую ленточку, и новый сквер был открыт. Детвора в первых рядах радостно устремилась осваивать новую площадку.

Как пояснил Константин Сергеевич, сквер «Дикси» – пилотный проект Сусанинского поселения в рамках «Комфортной городской среды». Изначально планировалось благоустроить территорию в два раза больше –с захватом площади перед универсамом «Дикси», но из-за ограниченности финансирования объемы пришлось сократить. Однако результат всех порадовал:

- На голосование было предложено несколько вариантов, жители выбрали именно эту территорию, и, судя по количеству детей на площадке, мы не прогадали. Продолжением благоустройства по нацпроекту станет школьный парк в Семрино – тоже с детской и спортивной площадкой. За него жители проголосовали в этом году: проект готов, и в следующем году, я надеюсь, мы сможем воплотить его в жизнь.

Екатерина Дзюба