Форум проходил в поселке Вырица Гатчинского района на базе детского оздоровительного лагеря «Маяк». Его участниками стали делегации молодежи всех поселений Гатчинского района, активисты, молодежные советы и почетные гости, среди которых председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева, заместитель главы администрации Гатчинского района Марк Кравчук, сотрудники комитета по физической культуре, спорту и туризму Гатчинского района во главе с председателем Сергеем Пименовым.

Работа форума развернулась на пяти площадках по направлениям: предпринимательство, медиа, туризм, творчество, экология. Ребята слушали лекции, учились разрабатывать личный бренд, создавать свой социальный капитал, знакомились с инструментами успешной коммуникации, работали над сувенирной продукцией Гатчинского района.

Программа форума охватывала все сферы молодежной жизни. На вечерней встрече с почетными гостями участники представили несколько проектов по развитию внутреннего туризма в Гатчинском районе, а также играли в настольные игры, делали эко-панно из пластмассовых крышек, прошли курс молодого бойца и посетили мастер-класс по единоборствам чемпиона России и мира по боевому самбо.

Почетные гости поддержали защиту проектов, разработанных во время форума. Особо хочется отметить разнообразие креативных проектных инициатив для привлечения туристов, ведь в последнее время желающих узнавать что-то новое и путешествовать по нашей стране становится все больше. К примеру, ребята предложили сенсорный экологический маршрут, который включает тропу запахов, звуков и ощущений. По всем участкам эко-тропы можно ходить босиком. Это, так сказать, природа на ощупь. Идея не новая, но ребята ее развили и доработали специально для молодежи нашего региона.

В завершение форума для ребят провели викторину «Туризм в Ленинградской области». А потом посыпались фотоотчеты и позитивные отклики в соцсетях.

- Перед закрытием играли в квиз: вопросы были про Ленинградскую область. Что приятно - большинство мест, которые упоминались, я посещала, - пишет участник форума Лолита Мареничева. – Я много лет работала вожатым и воспитателем в детском лагере, поэтому было интересно побывать в лагере «Маяк» и посмотреть, как организуются такие масштабные мероприятия. Спасибо организаторам, спикерам, лагерю и моей подруге, которая меня пригласила. Я рада, что мы живем в потрясающее время, когда есть столько возможностей и классных мероприятий для ребят!

Татьяна Можаева