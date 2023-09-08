Александр Дрозденко: «Главное — наша память»

В обоих регионах планируется масштабная программа празднования юбилейной даты.

Центральным событием в Ленинградской области станет открытие Мемориала мирным гражданам Советского Союза, погибшим от рук немецко-фашистских оккупантов, в Гатчинском районе. Кроме этого, во всех районах области состоятся торжественно-траурные церемонии у важнейших военных памятников с участием ветеранов Великой Отечественной войны, общественников, школьников и волонтеров.

«Самый главный наш объект, который находится на моем персональном контроле, на контроле Русского исторического и Русского военно-исторического общества ― это Мемориал мирным гражданам Советского Союза, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Уверен, что мы завершим его строительство в срок и те мероприятия, которые запланированы, безусловно, состоятся», — подчеркнул Александр Дрозденко.