Гостями форума стали полномочный представитель Президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернаторы регионов СЗФО: глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Гости приняли участие в создании картин с достопримечательностями регионов, изготовили окопные свечи для участников СВО, а также высадили деревья Аллеи Героев, заложенной на территории Оздоровительного объединения «Зелёный бор».

«Мы все с вами бываем туристами. И когда мы отправляемся в путешествие, мы хотим жить в комфортных условиях, получать качественные услуги, хотим, чтобы нас встречали квалифицированные специалисты, которые могут интересно рассказать о местных достопримечательностях. И нам очень важно чувствовать себя безопасно. На решение именно этих задач направлен целый ряд поручений Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. В эти дни на форуме «Ладога» вас всех объединил Северо-Запад России и туристический проект «Серебряное ожерелье России». С какими бы видами туризма вы ни работали, на какую бы тему маршруты ни создавали, главное, что надо понимать и всегда помнить: туризм – это любовь к своей стране и к своей малой Родине, это уважение к истории своего государства, это сохранение самобытности народов нашей большой страны и культурного наследия, это поддержание семейных ценностей и здорового образа жизни. Это гордость за нашу великую Россию!», – отметил Александр Гуцан.

В рамках панельной дискуссии были подняты вопросы о перспективах развития молодёжного туризма, в частности в области автопутешественников, возможностях привлечения школьников в туристические проекты, а также программах по развитию туризма, которые реализуются в регионах СЗФО. Участники представили гостям проекты, разработанные на форуме. Например, площадка «Фабрика контента» представила коммуникационную стратегию продвижения проекта «Серебряное ожерелье России». Его главной целью является привлечение целевой аудитории, увеличение узнаваемости проекта и популяризации туристских маршрутов и достопримечательностей СЗФО.

«Хочется создать хорошие условия для молодёжи, чтобы вы могли себя реализовать, видели перспективы и возможности, тогда мы будем счастливы. Форумная кампания – одно из самых популярных направлений Росмолодёжи. Огромное спасибо СЗФО за то, что смело взяли тему туризма, велико ваше личное участие в том, что в это направление вложены силы. У участников «Ладоги» есть возможность реализовать свои проекты. Мы постараемся сделать так, чтобы они вошли в программу «Больше, чем путешествия», очень ждём защиты ваших грантов и ваших идей», – выступил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) Дамир Фаттахов.

Специальным событием форума стал старт выборов следующей столицы «Серебряного ожерелья». Очное голосование пройдёт на форуме до 8 сентября, а также запущено онлайн голосование в официальной группе ВКонтакте: https://vk.com/ladogaforum, которое продлится до 30 сентября 2023 года.

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков отметил, что столицей «Серебряного ожерелья» должен стать маленький исторический город с большой историей и богатой природой, и предложил на эту роль город Сортавала, добавив, что это маленький город, который посещает больше миллиона туристов в год. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поделился мнением о том, что туризм может дать вторую жизнь умирающему посёлку, приведя в пример Териберку, которая ежегодно собирает тысячи туристов, а также пригласил всех желающих увидеть китов, побывать на краю Северного Ледовитого океана и «зажечь» в полярный день под палящим солнцем. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил город Старую Ладогу, которая была первой столицей «Серебряного ожерелья». А в этом году выдвинул Город воинской славы – Тихвин.

Заместитель председателя Правительства Республики Коми Галина Габушева в качестве столицы предложила Троицко-Печорск и назвала его «чудом света». Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева предложила Печоры, назвав его «жемчужиной нашего региона» и отметила, что в этом году городу исполняется 550 лет. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин отметил Кронштадт, который, благодаря содействию со стороны Президента РФ Владимира Путина, получил новое развитие. Министр по культуре и туризму Оксана Светлова посоветовала всем регионам голосовать за коллег и поддерживать друг друга, а от Архангельской области отметила Каргополь, старинный город, креативную столицу ЮНЕСКО.

Глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный предложил в качестве столицы туристического маршрута Нарьян-Мар в честь его впечатляющих пейзажей и интересных мероприятий, которые ежегодно проводят в городе для туристов. Также глава отметил, что «Нарьян-Мар особенно красив зимой, когда наступает полярная ночь и зажигаются все огни».

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выдвинул на голосование старинный город Тотьму: «Город знаменит своими мореходами – первооткрывателями, которые отправлялись в экспедиции через реку Сухону, Северную Двину и Тихий океан», – подчеркнул Олег Кувшинников.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на звание столицы «Серебряного ожерелья» предложил Старую Руссу – город с великой историей: «Город древний, тысячелетний, с огромной историей, и у него в следующем году будет значимая для нас дата: 80 лет освобождения от немецко-фашистских захватчиков», – сказал Губернатор Новгородской области.

Министр по туризму Калининграда Андрей Ермак отметил критерии, которым должна соответствовать столица туристического маршрута: удобная логистика, хороший сервис и вкусная еда, что должно создавать яркие впечатления, в связи с чем предложил город Зеленоградск, находящийся рядом с Куршской косой, Балтийским морем и включающий в себя много интересных деталей, которые оставляют приятное послевкусие.

Также в рамках ежегодного Дня Регионов состоялась выставка «Молодёжное Серебряное ожерелье России», где участники из всех регионов СЗФО представили достопримечательности и традиции коренных народов: выступили творческие коллективы Ненецкого автономного округа, были предложены угощения вологодскими и архангельскими сладостями, прошёл мастер-класс от «Школы гусельника Антония» из Новгородской области.

Организаторами форума «Ладога» выступают комитет по молодёжной политике Ленинградской области совместно с Росмолодёжью. Форум проводится с 2009 года. Сквозными темами форума стали 80-летие блокады Ленинграда, Серебряное ожерелье России, Россия и современный мир, #МЫВМЕСТЕ.