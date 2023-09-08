На Форуме «Ладога» ― антикоррупционная площадка
Тематическая площадка: «Сделай правильный выбор! Скажи коррупции – «нет»!» работала сегодня для молодых активистов и волонтёров — участников молодежного образовательного форума Северо-Западного федерального округа «Ладога», проходящего в Ленинградской области.
Интерактивные мероприятия для участников Форума провели представители управления профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области.
В качестве разминки ребят ждали ребус и антикоррупционный кроссворд, а затем состоялись две деловые игры: «СООБРАЖАРИУМ» и «ИМПРОВИЗАЦИЯ» с вопросами на антикоррупционную тематику из истории, литературы, кино, а также с персональными заданиями.
Цель игр ― познакомить молодежь с базовыми понятиями в сфере противодействия коррупции, а также на примере смоделированной ситуации научить распознавать коррупционно-опасную обстановку, грамотно вести себя в таких обстоятельствах.
Тематическая площадка была организована управлением профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области при взаимодействии с Комитетом по молодежной политике Ленинградской области.
Подобные мероприятия управление профилактики коррупционных и иных правонарушений на полях Молодежного образовательного форума Северо-Западного федерального округа «Ладога» проводит с 2016 года.