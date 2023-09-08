Распоряжение о присуждении премии имени Маршала Советского Союза Кирилла Афанасьевича Мерецкова за 2023 год подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Первую литературную премию имени Маршала Советского Союза Кирилла Афанасьевича Мерецкова присудили ветерану органов безопасности, полковнику в отставке Олегу Аксенову за книгу «Щит и меч блокадного кольца: о работе ленинградских чекистов в тылу врага 1941-1944».

Вторую премию вручили сразу двум авторам: Александру Слесарчуку за труд «Архив уполномочен…: курсанты ЛПКУ. Лужский рубеж» и Александру Шевченко за книгу «В полосе наступления группы армий «Б»».

Третья премия досталась члену академии военно-исторических наук Георгию Самсоненко за биографическую работу «Генерал армии Иван Иванович Федюнинский», повествующую о жизни Героя Советского Союза и почетного гражданина города Волхов, под командованием которого в годы Великой Отечественной войны вверенные ему части Советской Армии не только отстояли Волхов, но и разгромили волховскую группировку противника, участвовали в обороне, прорыве и полном снятии блокады Ленинграда.

Торжественная церемония вручения литературной премии прошла в рамках IX форума «Библиотечная столица Ленинградской области-2023» во Дворце культуры в Тосно.