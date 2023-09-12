«Как сыр в масле»: в выигрыше даже начинающий!

Жители Гатчины давно привыкли, что в первую декаду сентября в центре города обязательно проходит праздник – веселый, динамичный и вкусный. Заинтригованная публика пробует сыры, йогурты, ветчину, сосиски и колбасы и ждет, когда огласят выигрышный номер: уже второй десяток лет гатчинская сеть продуктовых магазинов «Как сыр в масле» проводит розыгрыш среди активных покупателей. Условия из года в год одни и те же – весьма несложные: несколько раз сходить за продуктами в любой магазин «Как сыр в масле».

…Акция стартовала в июле. Чтобы получить лотерейный билет, нужно было совершить покупку на сумму от 800 рублей. В дальнейшем при каждой покупке еще на 800 рублей получить наклейку – и так в течение двух месяцев. Заполненный билет с 12 наклейками и принимал участие в розыгрыше главных призов.

Утром 9 сентября на перекрестке улиц Соборной и Красной, возле магазина «Как сыр в масле» собрались участники лотереи. Как всегда, розыгрыш стал настоящим праздником – с музыкой и дегустацией продукции, предлагаемой в сети магазинов «Как сыр в масле». Всеобщее внимание привлекали ожидающие своего часа призы в красивых коробках и упаковках. Разыгрывалась мелкая бытовая техника: мясорубка, электрическая суповарка, мультиварка, сушилка для овощей, шашлычница, аэрогриль, электрочайник и электросамовар, паровая швабра, стеклоочиститель Kärcher, робот-пылесос, кухонный комбайн, блендер, телевизор и прочее, а также сервизы, набор кастрюль, сертификаты детского клуба и лингвистического центра «Диалог», чайные и кондитерские наборы, электропечка, обогреватель, велосипед и многое другое.

Призы предоставили постоянные партнеры компании «Как сыр в масле»: Пушкиногорский молочный комбинат, гатчинский «Мясной дом Ивановых», «Фабрика качества» из Тольятти, Ломоносовский мясокомбинат, гатчинский молочный завод «Галактика», Рогачевский молочный комбинат из Беларуси, Гатчинский хлебокомбинат, Новгородская кондитерская фабрика, торговая марка «Птицы Цейлона» и другие. Интересные призы приготовила и сама компания «Как сыр в масле».

Обладатели лотерейных билетов с 12-ю наклейками проходили регистрацию: организаторы отрывали половинку билета и бросали ее в барабан. Участник лотереи получал номер для розыгрыша и гарантированный приз – календарь.

Ровно в полдень начался розыгрыш. Директор компании «Как сыр в масле» Александр Свердлин лично объявлял номер победителя, который подходил и забирал то, что выпало в лотерею. Помогали директору самые юные и активные участники праздника: дети крутили барабан и вытаскивали счастливый билет.

В итоге кто-то из выигравших унес домой «сладкий» набор, кто-то – сертификат на профессиональную заточку ножей или набор электромельниц для специй, кому-то достался фитнес-браслет, а кто-то уехал домой на новом горном велосипеде. За пару часов все призы – крупные и мелкие, съедобные и несъедобные – были разыграны, а на дегустационных столах практически закончились деликатесы – сыры и колбасы.

Директор компании «Как сыр в масле» Александр Свердлин отметил, что подобные лотереи стали уже доброй традицией и неотъемлемой частью понятия «социально ответственный бизнес»:

- Конечно, это акция для привлечения внимания к торговой марке, увеличения лояльности, продвижения продукции поставщиков – спонсоров, которые в этом участвуют. В основном, это наши давние партнеры. Мы вместе с ними организовали дегустацию, розыгрыш призов и дали людям ощущение праздника. Все продукты, которые предлагалось продегустировать во время лотереи, можно купить в магазинах сети «Как сыр в масле». Наш главный принцип выбора партнеров и их продукции – высокое качество, и каждый покупатель имеет возможность лично в этом убедиться.

Компания «Как сыр в масле» благодарит за предоставленные призы, продукцию для дегустации и помощь в организации праздника своих партнеров:

- лингвистический центр «Диалог»

- детский клуб MyFamily

- «Мясной дом Ивановых»

- «Фабрику Качества»

- Гатчинский хлебокомбинат

- Знаменский СГЦ

- маслосырзавод «Новопокровский»

- Рогачевский МКК

- компанию «Станица Северо-Запад»

- Киприно

- ТД «Сладкий Союз»

- «Южный полюс»

- компанию «Юста»

- ТМ «Птицы Цейлона»

- Ломоносовский МК

- ТД «Аврора»

- МК «Галактика»

- ГК «Дарница»

- компанию «Молочная Культура»

- ООО «Витамилк»

- Кронштадтский МК

- Новгородскую КФ

- компанию ProZatochku (профессиональная заточка инструмента)