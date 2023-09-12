Конкурс: «Это у нас семейное»: более 60 тысяч заявок за неделю

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на пресс-конференции, посвященной итогам первой недели регистрации участников конкурса.

Сергей Кириенко отметил, что главная ценность этого конкурса не материальные призы, а уникальная возможность достигать результатов всей семьей, проводить время вместе. «Помимо этого, есть и серьезные призы. По решению президента у нас будет такой принцип ― полторы тысячи семей попадают в полуфинал, <...> триста человек, попадающие в финал, ― все получают уникальное большое семейное путешествие. И 30 семей получают сертификат на пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий», ― сказал он.

Присоединиться к проекту может любая семья, объединившись в команду.

Прием заявок открыт на сайте этосемейное.рф. Итоги конкурса будут подведены в следующем году.

Регистрация участников конкурса продлится до 4 ноября 2023 года на сайте этосемейное.рф. В нем могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Например, дети от 6 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи.

Конкурс «Это у нас семейное» состоит из нескольких этапов, включая дистанционный этап и окружные полуфиналы, и завершится летом 2024 года большим финалом в Москве, где соберутся 300 семей со всей страны.

Соорганизаторами конкурса «Это у нас семейное» выступают Росмолодежь и Российское движение детей и молодежи «Движение первых» при участии Российского общества «Знание» и АНО «Больше, чем путешествие».