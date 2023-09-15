В Приоратском парке обследовали почти три тысячи деревьев

Учет деревьев производился вдоль парковых дорог на ширину 30 метров с каждой стороны. Был выполнен визуальный и инструментальный осмотр деревьев, уточнены данные по каждому дереву, такие как диаметр, возраст, состояние, индивидуальные особенности, повреждения, болезни и наличие вредителей, а также необходимые мероприятия.

Из 2,5 тысяч обследованных деревьев, подлежащих сносу, свыше 1200 – это ольха серая, которая за последние десятилетия сильно разрослась на территории парка. Было выявлено большое количество буреломных, ветровальных и сухостойных деревьев.

К сожалению, серьезно пострадала черемуха. Недавно была выявлена вспышка массового размножения черемуховой горностаевой моли, что привело к общему увеличению ослабленных деревьев черемухи. Порядка трехсот деревьев этой породы подлежит удалению.

Большое количество осины инфицировано осиновым ложным трутовиком. Свыше трехсот деревьев этой породы также необходимо убрать. Неудовлетворительное состояние более двухсот ив и 130 берез.

Состояние клена, ели европейской и рябины в парке можно оценить как хорошее, сухостойные деревья и деревья с дуплами встречаются единично. Все обследуемые деревья сосны являются старовозрастными деревьями с дуплами и сухобочинами рекомендованы к мониторингу.

Состояние вяза шершавого эксперты оценили как неудовлетворительное. При обследовании участков было установлено, что практически все вязы были заражены голландской болезнью вязов, занесенной стволовыми вредителями.

В общем, состояние древесных насаждений на территории Приоратского парка после обследования эксперты оценили как удовлетворительное. Для улучшения санитарного состояния древостоя было рекомендовано провести санитарную рубку с удалением сухих, ветровальных, буреломных и поврежденных вредителями и болезнями деревьев.

Для старовозрастных ценных деревьев предлагается провести лечение и дальнейший мониторинг за их состоянием, в единичных случаях необходимо провести дополнительное обследование.

Всего с 2020 года в Приоратском парке силами сотрудников Паркового агентства и привлеченных экспертов было обследовано почти 7,5 тысяч деревьев. Убрано порядка 3 тысяч аварийных и ветровальных деревьев. Проводились работы по лечению и сохранению старовозрастных деревьев, в том числе кронирование, установка стабилизирующих систем, очистка и обработка дупел и трещин.