15 сентября состоялось торжественное открытие нового клуба «Гатчина» – в обновленном зале на ул. 7-й Армии, 9-а, который благодаря совместным усилиям организаторов, родителей и спонсоров стал настоящим образцом современной тренировочной площадки.

На открытии клуба присутствовали почетные гости. Спортсменов поздравляли депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев и Павел Коржавых – региональный координатор федерального партийного проекта «Zа самбо», мастер спорта по дзюдо и самбо:

- Вы выбрали правильный путь, впереди много интересных состязаний, и вам предстоит прославить город Гатчину своими победами, – сказал Павел Вячеславович.

«Плох тот спортсмен, который не мечтает стать чемпионом», – поздравляя детей, руководителей клуба и жителей города с открытием новой точки роста в Гатчине, представитель Общественной палаты Ленинградской области, руководитель областного исполкома Федерации самбо Ирина Лавренович пожелала ребятам побед и отметила самбо как национальный вид борьбы:

- Дзюдо и самбо идут рука об руку многие годы, но самбо – российский вид спорта, рожденный в СССР, он является нашим историческим наследием.

Главный тренер сборных команд Ленинградской области по дзюдо Вадим Федоров поздравил клуб «Гатчина» с открытием и вручил руководителю клуба Алексею Михайлову спортивный костюм с символикой Ленинградской области и профессиональное кимоно.

Вместе с юными спортсменами областные парламентарии Сергей Коняев и Павел Коржавых перерезали алую ленту, символизирующую открытие клуба, и вручили благодарственные письма Законодательного собрания Ленинградской области родителям, оказавшим большую помощь в создании комфортных условий для тренировок детей.

За высокие спортивные достижения и профессиональный подход к занятиям спортом награду областного парламента получили воспитанницы клуба Лидия Улитина и Ксения Копачева.

…Руководитель спортивного клуба «Гатчина» – мастер спорта по дзюдо Алексей Михайлов уверен, что единоборства воспитывают не только спортсменов, но и личности:

- Мы открыли свой клуб для развития дзюдо и самбо в Гатчине. Этот клуб должен стать своего рода брендом города, чтобы учителя и родители понимали: здесь не только растят чемпионов, но и занимаются воспитанием.

Клуб арендовал спортивный зал, и все лето коллектив единомышленников занимался ремонтом и обустройством, чтобы к началу учебного года помещение было полностью готово.

- У нас есть спонсоры, которые в прошлом сами занимались борьбой, – говорит Алексей Сергеевич. – Большой вклад внесли родители ребят, они откликнулись на нашу просьбу и помогли – кто финансово, кто физически, своими руками приняли участие в ремонтных работах.

Второй тренер клуба – кандидат в мастера спорта по самбо Василий Крецу. На сегодняшний день в клубе занимаются как опытные ребята, достигшие определенных результатов в дзюдо и самбо, так и новички, и набор детей продолжается.

- До середины октября мы будем набирать детей – учеников 1-3 классов для занятий дзюдо и самбо. Тренировки – три раза в неделю. Мы ставим своей целью, прежде всего, привить детям любовь к спорту, – подчеркнул Алексей Михайлов. – Конечно, они будут учиться приемам, будут выезжать на простейшие дни борьбы, которые организуются в Гатчинском районе между клубами, а в перспективе мы ставим высокие задачи – прославлять город Гатчину на серьезных соревнованиях, начиная от Первенства региона – и заканчивая международными турнирами.

Чтобы ребятам было комфортно заниматься, мы вложили в этот спортзал не только силы и средства, но и душу. На тренировке, конечно, главный – тренер. Но самый главный в зале – это ребенок, и для ребенка должны быть созданы все условия, чтобы он достигал результатов, и чтобы этот зал стал для него вторым домом.

Екатерина Дзюба