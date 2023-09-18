Новая школа № 12 в Гатчине объявляет о начале комплектования классов

Администрацией Гатчинского муниципального района 30 августа 2023 года издано постановление №3757 «О закреплении общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области, за территориями Гатчинского муниципального района».

Данным постановлением определен перечень улиц, закрепленных за МБОУ «Гатчинская СОШ №12 «Центр образования» (микрорайон IQ):

- ул. Рощинская от ул. Чехова до пр.25 Октября (нечетная сторона);

- пр.25 Октября от ул. Рощинской до конца в сторону г. Санкт-Петербурга (нечетная сторона);

- ул. Чехова (обе стороны) от ул. Рощинской в сторону г. Санкт-Петербурга;

- Пушкинское шоссе;

- Родниковый проезд;

- Шведский проезд;

- Ингербургский проезд.

Данным постановлением также внесены изменения в перечень улиц, закрепленных за МБОУ «Гатчинская СОШ №1», МБОУ «Гатчинская СОШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов».

В связи с началом комплектования 1, 2, 3, 4, 5 классов МБОУ «Гатчинская СОШ №12 «Центр образования» родителям (законным представителям) обучающихся, имеющих регистрацию в микрорайоне, закрепленном за школой, необходимо предоставить предварительную информацию (ФИО ребенка, дату рождения, класс обучения, наименование общеобразовательного учреждения, в котором на данный период обучается, адрес регистрации, телефон и ФИО родителей (законных представителей), электронный адрес) с пометкой Запись_в_школу на электронную почту школы: gatschool12@gtn.lokos.net