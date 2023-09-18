Заячий Ремиз в Гатчине: жители ждут инженерной инфраструктуры

Вместе с сотрудниками администрации Людмила Нещадим осмотрела мост на пересечении улиц Авиатриссы Зверевой и Демидова, который требует ремонта. Также обсуждалось создание в микрорайоне инженерной инфраструктуры. Речь шла о дорогах, водоснабжении, канализации и электричестве. Проект готов, до конца года он должен пройти экспертизу. Цена вопроса – 198 млн рублей.

- Когда проектно-сметная документация будет утверждена, мы подадим заявку в правительство Ленинградской области о финансировании, поскольку город не может одномоментно выделить такую сумму, – пояснила Людмила Николаевна. – При условии, что нас включат в финансирование на 2024 год, затем пройдет процедура заключения муниципальных контрактов, примерные сроки строительства всей инженерной инфраструктуры – конец 2025 года.

Что касается газификации домов в 9 и 10 кварталах, проектное решение о проведении газоснабжения есть. Жители должны сами подать заявки на догазификацию.