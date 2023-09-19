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Отключение воды в Гатчине 20 сентября

МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет, что в связи с производством работ на водопроводе 20 сентября 2023г. с 09.00 до 12.00 будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам в Гатчине:

Рубрики:  ЖКХ

- ул. Достоевского, д. 10, 11, 12, 14, 15, 16,

- ул. Соборная, д. 21, 23,

- ул. Карла Маркса, д. 35, 37.