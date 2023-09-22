Как открыть социальный бизнес и получить грант

25 сентября вновь стартует программа обучения для социальных предпринимателей – для тех, кто только планирует открыть бизнес в этой сфере и для тех, кто занимается социальным бизнесом и решил развивать новое направление. Бесплатное обучение проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Первый поток «Азбуки» стартовал в августе и с тех пор сертификаты получили уже 125 участников программы. Среди них, например, - предприниматель из Кингисеппа с проектом Учебного центра «Портной» для детей и взрослых. А также предприниматель из Гатчинского района, который открыл бизнес совсем недавно, а теперь планирует проводить мастер-классы для детей по изготовлению шоколада.

Консультации и обучение – это первое, с чего нужно начинать, если есть мысли открыть свое дело. На этот раз программа пройдет очно – это самый эффективный формат. В центре «Мой бизнес» Ленинградской области (Санкт-Петербург, пр-кт Энергетиков, д. 3А) в течение 4 дней – с 25 по 28 сентября.

Регистрация возможна по ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/64e88897c769f11fffa42ffd/.

Участники будут изучать «Азбуку предпринимателя». Кроме постижения основ ведения бизнеса каждый составит дорожную карту по развитию своего проекта, сможет написать бизнес-план и подготовиться к защите проекта на грант до 500 тысяч рублей – это государственная поддержка, которая предоставляется также в соответствии с нацпроектом.