В Гатчине разработали метод борьбы с патогенами, которым не страшны антибиотики

Исследования проводились совместно с представителями Санкт-Петербургского государственного и Оренбургского медицинского университетов. Об этом сообщат пресс-служба НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ.

Метод основан на свойствах веществ, которые становятся активными под воздействием света: ученые использовали фуллерены — сложные молекулы углерода сферической формы размером около нанометра. Эти ультрамалые «шарики» легко проникают в клетку и преобразуют видимый свет в энергию, которая возбуждает активные формы кислорода и окисляет внутреннюю среду клетки. В результате патогенный микроорганизм погибает.

Для усиления эффекта ученые соединили фуллерены с наноалмазами. Они стабилизируют действующее вещество в биологической среде и повышают антимикробную активность комплекса. Еще один важный компонент — это медицинский полимер, который служит моделью природных макромолекул и выполняет роль переносчика биологически активных веществ (поливинилпирролидон).

Новый молекулярный комплекс был разработан в НИЦ «КИ» — ПИЯФ специалистами лаборатории нейтронных физико-химических исследований под руководством Василия Лебедева и лаборатории экспериментальной генетики, возглавляемой Светланой Саранцевой. Синтезировала молекулярную структуру инженер-технолог Людмила Лисовская. Воздействие нового препарата на патогенные микроорганизмы впервые исследовали сотрудники кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии Оренбургского медицинского университета во главе с заведующей Еленой Михайловой.

Информация и фото пресс-службы НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ