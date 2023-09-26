Где отключат свет 27 сентября в Гатчинском районе

26 августа Ломоносовский район стал центром притяжения для жителей Ленинградской области и народных коллективов из областного Дома дружбы и Дома национальностей, делегаций из 11 регионов России. Уже в девятый раз межрегиональный этнокультурный фестиваль Ленинградской области «Россия - созвучие культур» объединил всех в одну большую и дружную семью. И это не фигура речи! Тот, кто имел возможность приехать на праздник, почувствовал добрую семейную атмосферу.