Где отключат свет 27 сентября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 27 сентября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
27.09.2023 с 09:00 до 18:00
Дружногорское поселение:
д. Кургино,
д. Лампово.
К-т Нева.
27.09.2023 с 09:00 до 18:00
Сиверское поселение:
д. Старосиверская, ул. Новая,
д. Маргусы,
д. Куровицы,
27.09.2023 с 10:30 до 18:00
Пудостьское поселение:
п. Пудость, ул. Зайчковского, ул. Половинкиной, ул. Молодежная, (администрация).
27.09.2023 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское поселение:
д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, ул. 1-ой семилетки, ул. Садовая, ул. Казначеева.
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