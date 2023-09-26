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Где отключат свет 27 сентября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 27 сентября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

27.09.2023 с 09:00 до 18:00   

Дружногорское поселение:

д. Кургино,

д. Лампово.

К-т Нева.

 

27.09.2023 с 09:00 до 18:00   

Сиверское поселение:

д. Старосиверская, ул. Новая,

д. Маргусы,

д. Куровицы,

 

27.09.2023 с 10:30 до 18:00

Пудостьское поселение:

п. Пудость, ул. Зайчковского, ул. Половинкиной, ул. Молодежная, (администрация).

 

27.09.2023 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское поселение:

д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, ул. 1-ой семилетки, ул. Садовая, ул. Казначеева.

 