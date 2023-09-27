Команда Гатчинского района - бронзовый призёр Областного фестиваля чемпионов ГТО

Программа фестиваля была насыщенной: в первый день - стрельба и плавание, во второй - офп и кросс по пересеченной местности, а в заключительный день - командная и индивидуальная эстафеты.

Результаты участников нашей команды:

Плавание на 50 м

1м - Короткова Наталья

1м - Урусов Дмитрий

3м - Матюнин Александр

3м - Хализов Алексей

Стрельба из электронного оружия

1м - Короткова Наталья

1м - Коновалова Татьяна

2м - Смирнов Александр

Подтягивания на высокой перекладине

2м - Урусов Дмитрий

Пресс

1м - Перкова Дарья

1м - Урусов Дмитрий

3м - Короткова Наталья

3м - Смирнова Анна

Наклон вперёд стоя на гимнастической скамье

1м - Смирнов Александр

2м - Смирнова Анна

3м - Короткова Наталья

3м - Хализов Алексей

Отжимания

1м - Смирнова Анна

2м - Короткова Наталья

Прыжок в длину с места

1м - Смирнова Анна

1м - Урусов Дмитрий

Кросс по пересечённой местности

1м - Короткова Наталья

2м - Хализов Алексей

3м - Смирнова Анна

3м - Смирнов Александр

Абсолютное личное первенство (по сумме многоборья):

1 место - Короткова Наталья

1 место - Урусов Дмитрий

2 место - Смирнова Анна

2 место - Смирнов Александр

В командной эстафете участвовали Татьяна Коновалова, Дмитрий Урусов, Алексей Хализов, Александр Матюнин.

В индивидуальной эстафете «Чемпион ГТО» спортсменам необходимо было преодолеть 5 этапов: прыжок, отжимание, приседание с гирей/рывок гири, упражнения на пресс и отжимания/подтягивание. Оценивалась не только скорость прохождения, но и техника выполнения упражнений.

От нашей команды в этой эстафете участвовали Смирнова Анна, Короткова Наталья, Смирнов Александр, Белоусов Алексей. Право представлять 47 регион на Всероссийских Играх ГТО получили наши девушки. Анна Смирнова второй год подряд доказывает своё превосходство над соперницами своей возрастной категории!

Поздравляем ребят с победой!