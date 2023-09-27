Конкурс в поддержку семейного предпринимательства стартовал

Главная цель конкурса - стимулирование развития малого и среднего бизнеса, поддержка семейного предпринимательства на территории Ленинградской области, выявление и чествование лучших династий предпринимателей Ленинградской области.

Конкурс проводится в три этапа: первый этап (муниципальный) – отборочный – на уровне муниципального района (городского округа); второй этап (региональный) – финал и награждение победителей в рамках заседания Законодательного собрания Ленинградской области; третий этап (федеральный) ‒ по решению члена жюри конкурса – представителя Ленинградской областной торгово-промышленной палаты конкурсные документы двух победителей (двух династий предпринимателей) второго этапа (регионального) направляются для участия в Форуме семейного предпринимательства в России.

От каждого района документы на участие в конкурсе могут направить три династии.

Оригиналы документов (с необходимыми подписями и печатями) передаются в отдел межрегионального, международного сотрудничества и взаимодействия с общественными организациями аппарата Законодательного собрания Ленинградской области (Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2) не позднее 20 октября 2023 года. С подробным положением о конкурсе можно ознакомиться в разделе Конкурсы на сайте.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области