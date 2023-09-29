Когда откроют улицы Радищева и Достоевского в Гатчине?

Как пояснили в гатчинском «Водоканале», в этом году объем соглашения между администрацией и «Водоканалом» составляет чуть более 107 млн рублей. Это действительно беспрецедентная мера, и масштаб ремонта – соответствующий. «Водоканал» ежегодно и многократно устранял утечки с рытьем котлованов, что приводило к нарушению асфальтового покрытия. В этом году реализуется комплексный подход к благоустройству, который включает в себя не только асфальтирование, но и замену крайне изношенных и очень старых водопроводно-канализационных сетей. При этом необходимо было выполнить полный цикл работ, включая обследование, подготовку дефектных ведомостей, разработку сметной документации, получение положительного заключения экспертизы, проведение конкурсных процедур в рамках ФЗ №44 «О закупках» и т.д., что отнимает огромное количество времени и сил.

Как пояснил заместитель главы администрации Гатчинского района по ЖКХ и городскому хозяйству Александр Супренок, из-за сложности работ, смены технических решений происходит задержка выполнения контракта:

- То, что делается сегодня – реконструкция улиц с параллельным ремонтом и заменой сетей, происходит впервые в городе. Это требует большого финансирования, координации работы по контрактам подрядных организаций. Мы меняем трубы диаметром метр, меняем коллекторы, чего раньше никогда не делалось. Надеемся, к 6 октября все работы, связанные с заменой сетей, будут выполнены, и начнется устройство дорожного покрытия.

По информации «Водоканала», капитальный ремонт наружных сетей канализации, водопровода и колодцев на улице Красной от ул. Чкалова до Соборной был сделан еще к 4 сентября, и территория передана под благоустройство подрядной организации ООО «ДСК Регион». До середины октября Красную должны сдать.

Капитальный ремонт наружных сетей канализации и колодцев на ул. Достоевского выполнен на 95%.

На 90% сделан капремонт участка магистрального водопровода на ул. Хохлова: от дома № 3 до ул. Радищева, д. 3 и в другую сторону – до ул. Крупской, д. 1. Ожидаемый срок завершения работ по замене сетей – 6 октября. Сейчас уже полностью закончены работы на основном участке улицы Хохлова, и подрядная организация ООО «Барс» занимается благоустройством.

Администрация ставит задачу закончить асфальтирование улиц Радищева, Достоевского и Хохлова до 1 ноября.