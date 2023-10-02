Защитнику Родины ― высокая награда
По поручению президента России Владимира Путина губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил медаль «За отвагу» командиру роты, участнику специальной военной операции Александру Иванову из города Коммунара.
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Торжественное награждение прошло в здании правительства области в присутствии супруги героя и кадровых офицеров.
Александр Дрозденко поблагодарил Александра Иванова за мужество, его супругу ― за веру и поддержку.
Александр Иванов – кадровый военный в отставке, живет и работает Коммунаре, в специальной военной операции участвует добровольцем. Награжден медалью «За отвагу» за проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга. На протяжении двух месяцев рота под командованием Александра Иванова, защищая позиции Вооруженных сил России, сдерживала переправу в Херсонской области. Грамотные и решительные действия капитана Александра Иванова и его роты не позволили бронетехнике противника переправиться через Днепр.
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