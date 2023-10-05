«Я всегда знала, что хочу быть учителем»

Давайте познакомимся с одной из них: 44 года – педагогический стаж учителя биологии Гатчинской школы №1 Галины Михайловны Филипповой (Кошкиной), почти 30 лет – у ее дочери, учителя начальных классов Гатчинской гимназии «Апекс» Ольги Анатольевны Филипповой, делает первые шаги в профессии внучка Галины Михайловны – Анастасия Андреевна Найдёнышева.

История этой династии началась в 1960-м году, когда Галина Михайловна Кошкина (теперь Филиппова) окончила биологический факультет Вологодского государственного педагогического института и была направлена на работу в школу села Шейбухта Междуреченского района. Там она проработала два года. А в 1962 году Галина Михайловна, выйдя замуж, переехала в город Гатчину, преподавала биологию и географию в Вохоновской семилетней школе, а с 1963 года трудится в Гатчинской школе №1.

Дочь Галины Михайловны вспоминает:

- Именно на примере мамы я узнала, что значит быть верным своему делу, относиться к своей профессии с почтением, работать по призванию, по сердцу, по совести. Мама – биолог-профессионал, блистательный знаток своего предмета, строгий, требовательный учитель, и в то же время ей удавалось быть для учеников не только преподавателем, но и добрым другом, душевным и отзывчивым. Ей давали классное руководство в самых сложных классах. Она хорошо ладила с подростками, умела легко найти с ними общий язык, поддержать в трудной ситуации.

Мама вкладывала в работу душу, и ее ученики видели и ценили это, поэтому даже после окончания школы на протяжении многих лет помнили ее, сохраняли теплые взаимоотношения. Сколько себя помню, у нас дома всегда были мамины ученики и выпускники. Они звонили, писали письма, обращались за поддержкой и советом. А однажды в разгар ремонта в нашей квартире раздался звонок. На пороге стояла нарядная пара – мамина ученица с женихом, которые даже в день свадьбы не забыли о любимой учительнице. Вот это был сюрприз!

В послужном списке Галины Михайловны большое количество заслуженных наград: орден «Знак Почета», нагрудный знак «Отличник народного просвещения», почетный знак «Общества Красного Креста», медаль «Ветеран труда», многочисленные грамоты, но главным и самым ценным результатом стала благодарность и любовь учеников, которых она подготовила к самостоятельной жизни. Некоторые из них пошли по ее стопам и стали учителями.

Профессию педагога не выбирают случайно. А когда продолжателями дела своих родителей становятся дети, можно быть уверенным, что это не воля случая, а осознанный выбор, который сделала и дочь Галины Михайловны, Ольга Анатольевна Филиппова:

- «Если берешься за дело, то будь любезен отвечать за него «от и до», делать его хорошо», – это мамины слова. Она так жила и так работала. И я не сомневалась, что так и должно быть. Поэтому для меня проблемы выбора профессии не стояло. Я всегда знала, что хочу быть учителем как мама, - говорит Ольга Анатольевна.

Окончив школу с золотой медалью, Ольга Анатольевна поступила в Государственный педагогический институт им. Герцена на факультет педагогики и методики начального обучения. В 1994 году, после окончания института, она стала учителем начальных классов в Гатчинской гимназии «Апекс», где работает до сих пор - почти 30 лет.

- Нашей педагогической династии уже 75 лет. Мне кажется, что её отличительной чертой является постоянство, преданность своему делу, месту, где ты работаешь, и людям, которые тебя окружают, - говорит Ольга Анатольевна.

За добросовестный труд и высокий профессионализм в 2022 году Ольга Анатольевна награждена Почетной грамотой Министерства просвещения РФ. В списке ее наград также Почетная грамота комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, грамота главы администрации города Гатчины, благодарность администрации Гатчинского района и множество других наград. Но, как и ее мама, больше всего Ольга Анатольевна ценит внимание и благодарность своих учеников и выпускников, бережно хранит их рисунки, подарки, сделанные своими руками.

Работу в гимназии «Апекс» Ольга Анатольевна прервала только на три года, когда у нее появилась дочь Анастасия. А через семь лет Настя пришла учиться в «Апекс».

- Одиннадцать лет учебы для Насти прошли плодотворно и были насыщены различными проектами и учебными поездками. Анастасия посещала сессии в Ленинградском областном центре развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект», дважды была в знаменитом образовательном центре «Сириус» в Сочи, участвовала в заключительном этапе олимпиады по литературе в Казани, – вспоминает Ольга Анатольевна.

Как и мама, Анастасия окончила школу с золотой медалью, но о профессии педагога не мечтала. Она поступила на филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета и выбрала программу «Теория и практика межкультурной коммуникации», по которой изучала английский и японский языки. В прошлом году сбылась ее мечта: она смогла поехать на учёбу по обмену в университет Хосэй в Токио. А в этом году, окончив университет с красным дипломом, Анастасия впервые попробовала свои силы в работе с детьми.

- Неожиданно для самой себя она получила приглашение в детский лагерь «Маяк» в поселке Вырица в качестве режиссера и сценариста фильма, который детям предстояло снять во время смены. Благодаря этому опыту, а также мастер-классам по японскому языку, которые Анастасия давала ученикам родной гимназии, еще будучи студенткой, она изменила свое решение насчет будущей профессии, – продолжает свой рассказ Ольга Анатольевна.

И вот теперь уже не Настя, а Анастасия Андреевна Найдёнышева продолжает педагогическую династию. Сейчас она преподает английский язык в старших классах в «Лаборатории Непрерывного Математического Образования» в Санкт-Петербурге.

- Теперь я понимаю, что, наверное, на мне наша династия не закончится. Ведь в нашей семье есть и другие представители прекрасной профессии педагога: моя тетя Нина Николаевна Демина много лет работала учителем начальных классов в Елизаветинской школе. А в Вологде, откуда родом моя мама Галина Михайловна, работала учителем биологии ее племянница Светлана Николаевна Ригина (Кошкина), которая сейчас стала директором гимназии, – рассказывает Ольга Анатольевна.

Жизнь педагога – это не только школа. Силы, вдохновение, поддержку Галине Михайловне давала ее большая дружная семья: муж Анатолий Петрович Филиппов и их трое детей, старшая дочь Ирина и двойняшки Андрей и Ольга.

- Главное в жизни каждого из нас – это семья и сохранение семейных ценностей и традиций. Сейчас моей маме 85 лет. Она - центр притяжения нашей семьи, ее корень, основа, душа и сердце. Нас объединяет большая любовь: наша к ней, ее к нам и внукам, которых она тоже подняла и воспитала. Поэтому мы все вокруг нее. А она по-прежнему заботится и беспокоится о нас.

Семейные праздники и дни рождения, которые отмечаются за общим столом в кругу близких, подарки, сделанные с любовью своими руками, тёплые летние дни на прогулках в парке или за настольными играми, поездки в театр, путешествия по самым разным уголкам мира большой дружной компанией – все это объединяет нас и остается неизменной традицией, которую чтят и бережно сохраняют несколько поколений семьи Филипповых. Моя семья всегда была рядом и помогала, и я благодарна им за эту помощь и поддержку, - говорит Ольга Анатольевна.

В 2022 году, объявленном Годом педагога и наставника, День учителя имеет особое значение, а представителям этой профессии оказывается особое внимание. Ольга Анатольевна признается:

- Эта профессия подарила мне верных и преданных друзей, встречи с очень хорошими людьми, профессионалами своего дела, умными, талантливыми, красивыми в делах и поступках. Мне повезло. Они работают со мной в гимназии «Апекс», в других школах. Они делают мою жизнь прекраснее. И это замечательно. Один из главных плюсов профессии учителя – это общение с такими людьми. И я хочу, чтобы такие люди были рядом с моей дочерью.

Я поздравляю с Днем учителя тех, кто посвятил свою жизнь этой трудной, но прекрасной профессии. В первую очередь, свою маму, Филиппову Галину Михайловну, дочь Анастасию, своих коллег в гимназии «Апекс» и в других учебных заведениях нашей страны и за рубежом. Хочу сказать огромное спасибо за то, что в этой профессии вы были рядом и сделали мою жизнь интересной и насыщенной. От всего сердца желаю вам здоровья, радости и удачи, стабильности и «творческого непокоя». С праздником, дорогие учителя!

Подготовила Татьяна Можаева