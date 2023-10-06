Будьте готовы стать успешным предпринимателем!

С 9 по 12 октября региональный Фонд поддержки предпринимательства проводит обучающую программу «Азбука предпринимателя» в городах Всеволожске и Пикалево, а с 16 октября по 15 ноября 2023 года – программу бизнес-акселерации для молодежи в центре «Мой бизнес» в Санкт-Петербурге. Все программы можно пройти онлайн, не приезжая к месту проведения очного обучения. Обучение организовано в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Азбука предпринимателя» - интенсивная четырехдневная программа, в течение которой участники получат необходимые знания и навыки для запуска и развития бизнеса. Программа бизнес-акселерации даст более углубленные знания. Эксперты в области предпринимательства проведут специальные лекции и практические занятия для освоения ключевых аспектов бизнес-плана, маркетинга, финансового планирования и управления командой. Занятие проведут сертифицированные тренеры Корпорации МСП и Минэкономразвития России.

При этом любая из программ дает право на получение уже в начале 2024 года гранта до 500 тысяч рублей. Это отличная возможность получить стартовый капитал для открытия бизнеса или на развитие уже действующего бизнес-проекта. В 2023 году гранты получили более 100 молодых предпринимателей до 25 лет включительно.

Ссылки на регистрацию:

Всеволожск – https://forms.yandex.ru/u/64f1a202068ff04e6e58ac3a/

Пикалево – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy9fJKIlxq9Gtn1L9kTIcbXe_MnHSA3ntzFvZWqSuX5Pg66A/viewform

Центр «Мой бизнес» Ленобласти (Санкт-Петербург) – https://forms.yandex.ru/cloud/6513dbc3068ff09cca7a0a2e/

Подробнее об этих и других программах обучения можете узнать на сайте Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области – https://813.ru/podderzhka/obuchenie/