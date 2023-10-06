Дмитрий Шакалис из Гатчины признан лучшим перинатальным медиком России

Дмитрий Валерьевич Шакалис работает в неонатологии более 20 лет. Его профиль - детская реаниматология-анестезиология, он помогает спасать и выхаживать самых маленьких, поторопившихся родиться пациентов. Кроме врачебной практики Дмитрий Валерьевич ведет большую просветительскую работу по всему Северо-Западному региону - его занятия по первичной реанимационной помощи новорождённым для фельдшеров, врачей скорой помощи и неонатологов родильных домов пользуются большой популярностью среди специалистов.

«Ленинградская область может гордиться своими врачами. Перинатальная медицина — важнейшее направление в здравоохранении, спасающее новорождённых детей. Благодаря таким профессионалам, как Дмитрий, мамы возвращаются домой из родильного дома счастливыми — и это главное», — прокомментировал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков.

«Первые лица» — премия, награждающая специалистов, которые внесли заметный вклад в развитие перинатальной медицины в России.