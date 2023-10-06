Учителем года России стал преподаватель русского языка и литературы посольской школы в Тегеране

Сразу скажем, такое в истории самого престижного педагогического соревнования впервые. Но и педагог из посольской школы участвует в "Учителе года России" всего лишь второй год - как победитель конкурса "Учитель года заграншкол МИД России", учрежденного Министерством иностранных дел при поддержке Министерства просвещения.

Имя учителя года назвала со сцены заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

- Вы для нас абсолютно все победители, независимо от того, кому достанется Большой хрустальный пеликан, - подчеркнула вице-премьер. - Сегодня авторитет учителя растет. В этом году на педагогические направления в вузы было подано 905 тысяч заявлений, конкурс на них - 12 человек на место. Значит, в учительском коллективе все время будет прибывать, и это здорово.

Нынешний победитель, кажется, идеальный символ современного учителя. Во-первых, молод. Янковскому всего 30, но он уже кандидат наук и за плечами восемь лет учительского стажа. Во-вторых, мужчина. Как известно, педагогов-мужчин в школах катастрофически не хватает. Кстати, конкурс этого года вообще богат на представителей сильного пола: среди 15 лауреатов их девять!

В-третьих, Янковский - творец. Может, потому что он почти полный тезка известного актера? А может, просто потому, что любой настоящий учитель - творец по призванию. Так или иначе наш Олег Янковский сочиняет музыку, поет и монтирует аудио.

"Все во мне, и я во всем!" - эти строки из стихотворения Федора Тютчева Олег Игоревич выбрал своим девизом на конкурсе. Один из главных вопросов на конкурсе для учителей - почему нравится работать в школе?

- Это лучшая форма созидания, лучший вид искусства, лучший способ оставить свой след и принести пользу, - считает Олег Янковский. - Каждый ученик на протяжении всей жизни несет в сердце искру своего учителя - разве это не чудо? Хочу как можно большему количеству учеников показать прекрасный русский язык в его развитии, "оживить" великих поэтов и писателей и сделать их опыт нужным, полезным.

Олег Игоревич буквально сыплет цитатами русских классиков. И вслед за Владимиром Маяковским утверждает: "Обожаю всяческую жизнь!"

- Маяковский научил меня гиперболе, поэтому, готовясь с ребятами к ОГЭ, мы установили мировой рекорд "Самое большое предложение, разобранное по членам". Объем - 2800 слов!

А еще Маяковский научил Янковского любви к авторским неологизмам, учитель бережно собирает их за своими учениками. Педагогика, как и конкурс "Учитель года", для Янковских дело семейное. Мама тоже работала в школе. А супруга Людмила три года назад стала победителем регионального этапа этого конкурса. Но дальше пойти не смогла: вместе с мужем приняли решение ехать преподавать в Иран по заявке МИДа. Зато в прошлом году она вышла в призеры конкурса для педагогов заграншкол МИД России. А в этом именно Людмила стала для Олега Игоревича вдохновителем к участию в самом важном состязании педагогов страны. И именно ей сразу после награждения Янковский адресовал главные слова благодарности.

Быть учителем - это лучшая форма созидания, вид искусства и лучший способ оставить свой след и принести пользу

Школа, где преподает Олег Янковский, небольшая - около 100 человек. Среди учеников преимущественно россияне, но есть и граждане стран СНГ - Таджикистана, Армении и других.

- Получается практически индивидуальное общение - в классах от одного до четырнадцати человек, - рассказал Олег Янковский.

Во время конкурса коллеги и ученики в Тегеране с волнением следили за участием Олега Янковского - и регулярно отмечали в новостях на сайте его успехи.

Спросила Олега Игоревича, какой главный совет он дал бы детям.

- Не бойтесь проявлять себя! - не раздумывая ответил учитель года.

Следующий конкурс "Учитель года" пройдет на родине победителя - в Саратовской области.

Мария Агранович

«Российская газета» https://rg.ru/2023/10/05/urok-vedet-iankovskij.html

Фото Алексея Никольского РИА Новости