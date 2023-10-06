В Год педагога и наставника явление «Ленинградского учителя» из бронзы и камня на пьедестале - событие особо значимое для Гатчины. В 2023 году отмечается 200-летие со дня рождения основоположника отечественной педагогики К.Д. Ушинского, работавшего в стенах Гатчинского Сиротского института. Именно в период службы в Гатчине Константином Дмитриевичем были написаны важнейшие педагогические работы.

Новый арт-объект установлен в Приоратском парке, недалеко от старейшей школы города - Гатчинской школы № 4. Автор скульптурной композиции - петербургский скульптор Арутюн Акобян. В прошлом году его проект победил в областном творческом конкурсе.

Константин Дмитриевич изображен сидящим. Рука его лежит на спинке бронзовой скамьи, которая переходит в скамью уже современную, выполненную из камня. На ней, обращенная к легендарному педагогу, сидит молодая учительница. На ее коленях книга и учительская указка. На отвороте жакета учительницы брошь в виде пеликана - символа, олицетворяющего преемственность и глубочайшие традиции отечественной педагогики. В спинке каменной скамьи заключены 11 ступеней – символизирующих 11 классов современного образования.

На торжественном открытии скульптурной композиции было многолюдно – пришли руководители области и города, депутаты, учителя разных поколений.

Как напомнил заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, год назад было принято решение открыть в Гатчине памятник Ленинградскому учителю. И вот идея воплощена в жизнь.

- Ушинский и Гатчина связаны исторически. Великий педагог начинал работать здесь. А сегодня Гатчинский педагогический колледж имени К.Д. Ушинского готовит кадры для системы образования Ленобласти, открывает свои филиалы в других городах региона, потому что мы прирастаем детьми. Для работы в школах и детских садах нам нужны квалифицированные кадры, которые готовят в Гатчинском колледже.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, отметил, что появление этого памятника – результат слаженной работы Команды 47, органов власти Ленинградской области и местного самоуправления. Отдельно он поблагодарил автора скульптуры Арутюна Акобяна, который одержал победу среди других 17 претендентов.

- Скульптура уникальна тем, что она является контактной – она ориентирована на то, чтобы люди подходили к ней, садились на скамейку рядом с героями скульптурной композиции, фотографировались. Уверен, что это – новое знаковое место для Гатчины. Сюда будут приходит школьники, чтобы делать памятные фото. Фотографии ос этой скульптурой будут увозить из Гатчины многочисленные туристы, - поделился мнением главный архитектор Ленинградской области Сергей Лутченко.

Директор регионального Центра выявления и поддержки одаренных детей «Интеллект» Денис Рочев поблагодарил губернатора региона Александра Дрозденко за то, что он поддержал идею Ассоциации молодых педагогов Ленинградской области о создании памятника ленинградскому учителю, который объединял бы традиции и современность.

- Получился уникальный памятник, – уверен Денис Рочев.

Председатель комитета общего и профессионального образования Ленобласти Вероника Реброва подчеркнула:

- Эта композиция была выбрана не случайно: в Гатчине Константин Дмитриевич стал педагогом, здесь оформились его взгляды на воспитание, обучение, на саму организацию образовательного процесса. Это дань памяти и уважения великому педагогу.

Своим мнением поделился и директор Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского Александр Сергеев:

- Этот памятник символизирует, что учение Ушинского актуально и будет использоваться молодыми педагогами Ленинградской области. А это, в свою очередь, будет содействовать процветанию Ленобласти.

Татьяна Можаева