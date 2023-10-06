Ветеран спецоперации из ЛНР стал призером Всероссийского конкурса «Учитель года»

Как рассказали "РГ" земляки и коллеги финалиста, который находится в Гостином Дворе на площадке Форума классных руководителей, в 2007 году Антон Кандауров окончил Славянский государственный педагогический университет по специальности "Педагогика и методика среднего образования. Физическая культура". С того же года начал свой трудовой путь, и сейчас его педагогический стаж составляет 22 года.

В образовательном процессе большое внимание Антон Кандауров уделяет воспитательной работе со школьниками, проводит не только спортивные, но и патриотические мероприятия.

Слова о любви к Родине у него не расходятся с делом. С 19 февраля по 25 мая 2022 года Антон Кандауров принимал участие в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции, а после демобилизации вернулся на преподавательскую работу.

Лучшей защитой от профессионального выгорания учитель из Красного Луча считает активный образ жизни. В свободное время он предпочитает заниматься туризмом и музыкой, а также играть в футбол.

Николай Грищенко

«Российская газета» https://rg.ru/2023/10/05/veteran-specoperacii-iz-lnr-stal-prizerom-vserossijskogo-konkursa-uchitel-goda.html

Фото Министерства образования и науки ЛНР