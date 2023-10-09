Среднее профессиональное образование Ленинградской области находится в центре внимания государства — как кузница специалистов и рабочих, необходимых экономике, и как образовательный выбор миллионов ленинградских подростков. Очевидно, что в системе среднего профессионального образования (СПО) идёт перезагрузка — растёт его престиж и востребованность. Сегодня Школа дизайна ГИЭФПТ возглавила движение в нашем регионе. Она модернизируется и теснее интегрируется с экономикой.

Участниками образовательного кластера «Искусство и креативная индустрия» стали ведущие предприятия, занятые в области легкой промышленности и креативных индустрий: ООО «Фирма «Шарм», ООО «Чайка», ООО «Гатчинский текстильщик», а также образовательные организации-партнеры - Всевложский агропромышленный техникум, Приозерский политехнический колледж, Подпорожский политехнический колледж.

21 октября Ленинградская область станет полноправным участником Единого дня открытых дверей. Это уникальный случай познакомиться с мега-возможностями федерального проекта «Профессионалитет»!

Мы познакомим обучающихся общеобразовательных организаций и родителей с приоритетными отраслями экономики региона и востребованными рабочими профессиями и специальностями с целью дальнейшего поступления на обучение в образовательные кластеры среднего профессионального образования по образовательным программ Федерального проекта, а также раскроем возможности и перспективы профессий кластера креативных индустрий.

«Профессионалитет» – это федеральный проект, реализуемый в колледжах и техникумах страны, который в короткие сроки с упором на практику и при участии работодателей позволит стать высококлассным специалистом в востребованной отрасли и получить работу на ведущем предприятии региона.

«Профессионалитет» станет новым уровнем послешкольного образования.