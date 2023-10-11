Профессия – педагог

– Павел Сергеевич, каково это – стать одним из лучших учителей года в России?

– Я не так давно вернулся с награждения, так что эмоции ещё до конца не улеглись в моей голове. Торжественная церемония проходила в Москве, в Гимназии им. Е.М. Примакова. В её стенах собрали финалистов конкурса со всей России, в том числе – из Ленинградской области. Это было яркое, незабываемое событие. Мой труд отметили в специальных номинациях от партнёров конкурса. Так, награда «За историческое просвещение» была присвоена Российским историческим обществом, а «Учитель-просветитель в блогосфере» – обществом «Знание».

– Что ощущали, когда ваше имя произнесли со сцены?

– Чувствовал радость и гордость. Я искренне люблю историю и педагогику. Если меня награждают, значит мои труды имеют значение для страны и общества. Значит, я двигаюсь в верном направлении.

– Из каких этапов состоял конкурс в этом году?

– В него вошло и конкурсное эссе по методологии преподавания, и предметный урок по истории на тему «Становление древнерусского государства» – его я провёл с шестиклассниками. Также был разговор со школьниками «Взаимопомощь и взаимоподдержка». Уже в статусе лауреата конкурса меня ждали ещё три конкурсных испытания, в том числе мастер-класс и экзамен «Вопрос учителю». Последний состоял из 8 сложных вопросов от коллег, учеников и даже их родителей. Финальный этап – «Слово учителю». Здесь было необходимо выступить с лекцией по теме возможных реформ российского образования.

Конкурс проходил в дружеской атмосфере, конкурсанты стали единым профессиональным сообществом, флагманом современного образования в России. Организаторам конкурса – отдельная благодарность за комфортные условия и возможность встретиться и с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, и с министром просвещения Сергеем Сергеевичем Кравцовым.

– Знаю, что призёры конкурса получали в подарок сертификаты на приобретение книг. Какую литературу выберете вы?

– Памятным подарком стала книга об истории изобразительного искусства в России и грамота. Ну а на сертификат я планирую приобрести монографии о последних открытиях в исторической науке, чтобы узнать больше о достижениях коллег. Особенно – касательно России.

– Расскажите об особенностях вашего педагогического метода.

– Я развиваю метод артефакт-педагогики: делаю копии исторических артефактов и разрабатываю приёмы их использования на уроках по любому предмету. Это помогает детям в формировании навыков исследовательской работы, изучения исторических документов и объектов. Отдельную ставку делаем на развитие критического мышления.

Помимо прочего исхожу из концепции, разработанной выдающимся отечественным педагогом Симоном Соловейчиком. Она звучит вполне определённо: «Учиться и учить надо с увлечением!». Можно считать это моим профессиональным кредо.

– А как в этом году вы отметили день учителя?

– Отмечали с коллегами на полях Форума классных руководителей, который проходил в Москве в Гостином дворе. Кроме того, побывал в концертном зале Кремлёвского дворца на торжестве, посвящённом Дню учителя. Совместил работу, профессиональное общение и развлечение.

– Что пожелаете вашим начинающим и старшим коллегам?

– Желаю не терять связь с общественным сознанием и держать руку на пульсе времени. Любите детей, горите в труде, как горело сердце в руках Данко. Совершенствуйте предметные знания, педагогические навыки и служите России изо всех сил.

Беседовал Алексей Астапчик

Фото: личный архив Павла Гурьянова