Первый полуденный выстрел прозвучал в Гатчине

Церемония «первого выстрела» происходила в торжественной обстановке, под звуки духового оркестра, музыканты которого были одеты в исторические костюмы лейб-гвардии Уланского полка. Под барабанную дробь к пушке, установленной на террасе Приоратского дворца, промаршировал расчёт - «рыцари» Мальтийского ордена, которому когда-то принадлежал замок. Они же подготовили к выстрелу пушку — исторический трёхфунтовый «Единорог» 1805 года.

Право произвести первый выстрел было предоставлено директору ГМЗ «Гатчина» Василию Панкратову.

«Единорог» не подвёл: из жерла пушки вырвалось облако порохового дыма, и все, у кого были наручные часы, инстинктивно потянулись к ним, чтобы сверить время. В память об этом событии директору ГМЗ «Гатчина» под барабанную дробь преподнесли небольшое пушечное ядро — тоже, кстати, по старинной русской традиции. Пресс-папье, сделанное из пушечных ядер, можно было увидеть в кабинетах русских императоров, в частности Александра I. Эти ядра привозили ему с полей сражений, где русские орудия ковали воинскую славу. Кстати, в Гатчине, совсем недалеко от Приоратского замка, находились Бомбардирская слобода и Артиллерийский двор.

Василий Панкратов назвал это событие символичным во всех смыслах. Он напомнил, что Гатчина играла огромное значение в создании и воспитании русской армии — той армии, которой в XIX - XX веках предстояло множество побед. Во времена пребывания в Гатчине Павла Петровича, сюда для проведения маневров прибывали лучшие полки Российской армии. В окрестностях Приората шли серьёзные учения, вырабатывалась тактика занятия позиций, стрельбы, штыковой атаки. Здесь же зарождались традиции русской артиллерии, гремели новые пушки гатчинского образца. Среди братьев по оружию были будущие великие полководцы Багратион и Кутузов. И здесь, в Приорате, всегда звучала сигнальная пушка, которая была голосом учений.

Как рассказала Василий Панкратов, сигнальная пушка звучала здесь не только во время учений: полуденный выстрел проводился с самого появления Приората, когда в замок прибывал Павел Петрович.

Вообще эта традиция характерна для приморских городов. Впервые в истории ежедневный полуденный выстрел из пушки стал производиться в Севастополе и Николаеве в 1819 году в качестве сигнала, по которому сверялись и устанавливались корабельные, церковные и адмиралтейские часы. В 1865 году к этой традиции присоединился Петербург, в 1872 — Кронштадт, в 1889 — Владивосток. Теперь к этой традиции присоединился и город воинской славы Гатчина.

- Ещё одна важная особенность сегодняшнего дня - Гатчина стала столицей Ленинградской области, - отметил Василий Панкратов. - Мы не хотим оставаться в стороне от этого процесса. Для столицы важны какие-то ритуальные, знаковые мероприятия и действия, и постоянно слышащийся с берегов Черного озера полуденный выстрел может стать замечательной традицией, которая привлечет к Гатчине ещё больше внимания.

Как считает Василий Панкратов, новая традиция пойдёт на пользу и самому Приоратскому дворцу.

- Приоратский замок — это настоящее чудо, и прекрасно, что все больше и больше людей о нем узнают, - отметил директор ГМЗ «Гатчина». - Последние годы мы стараемся уделять ему как можно больше внимания и делаем многое, что способствовало бы росту его привлекательности. Мы провели благоустройство территории дворца, частично реставрационные работы, работаем над его экспозицией. На территории замка разбит небольшой садик, устроена терраса с видом на Черное озеро.

Важность этого события отметила и присутствовавшая на церемонии глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

- Мы с вами сегодня объективно все вместе сверили часы, - подчеркнула Людмила Николаевна. - Это сверенное время говорит об очень многом и очень важном, о том, что мы остаемся верны нашей истории, нашим замечательным традициям. Сегодня мы наполняем каждый наш день новым смыслом, новым значением, новым звучанием, которые приумножают и те исторические традиции, которыми богаты наша гатчинская земля и наша великая Россия. И я уверена, что традиция полуденного выстрела приживется в Гатчине и будет хорошо воспринята и гатчинцами, и гостями нашего города

В отличие от ежедневного выстрела в Петропавловской крепости в Петербурге, гатчинский полуденный выстрел будет звучать пока только по воскресеньям, а также в дни воинской славы России.

Церемонию возрождения традиции «Полуденный выстрел» смогут посетить все желающие уже в ближайшее воскресенье, 15 октября. Для этого нужно пройти на территорию Приоратского дворца в 11:30 по входному билету. Пушку к выстрелу торжественно подготовит рыцарь Мальтийского ордена.

Юлия Лысанюк