Ансамбль «Жемчужина»: быть свободным и творить!

Первые шаги в мир большого танца

Легендарная танцевальная пара образовалась в далёкие 1980-е годы, в танцевальном кружке Гатчинского Дома пионеров. В 1990 году, когда Евгений Юрьевич и Ирина Викторовна стали уже семейной парой, они организовали танцевальную студию для работников Ленинградского института ядерной физики. Сначала взрослые учились танцевать сами, потом привели своих детей. Можно сказать, что с этого момента и родился ансамбль бального танца «Жемчужина».

Спустя несколько лет Евгения и Ирину Квачёвых пригласили в гатчинскую Школу творческого развития, организованную Светланой Третьяковой (Базжиной). С этого времени педагоги направили свою работу на создание постановочных танцевальных номеров с сюжетной линией. Для молодого коллектива начался этап выхода на первые большие областные конкурсы. В 1995 году «Жемчужина» стала победителем II Всероссийского конкурса хореографических коллективов.

Ирина Викторовна: «На тот момент в Гатчине был создан Центр творчества юных, первым директором которого стала Ольга Пименова. Годы были сложные — девяностые! Но Ольга Константиновна не дала пропасть ни одному коллективу ЦТЮ. В Гатчине сложилась дружная команда профессиональных творческих коллективов. Нам очень повезло с наставниками: Светлана Викторовна Третьякова, Антонина Максимовна Качалова, Генриетта Карповна Ягибекова... Мы чувствовали огромную поддержку со стороны городских властей, доверие, которое важно было оправдать. Конечно, для нас это стало очередной ступенькой, сильным стимулом к дальнейшему развитию».

Евгений Юрьевич: «В определенный момент мы получили приглашение от кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Санкт-Петербургского университета культуры. Сначала мы поучаствовали в областном празднике — Дне Ленинградской области, и с тех пор начала складываться наша дружба с этой кафедрой. И очередным нашим наставником стал руководитель кафедры Олег Леонидович Орлов. Он очень многому нас научил в том, что касается сцены. Это был человек с великолепным чутьём питерской культуры, её тонкого менталитета. Он делал очень душевные программы в питерском стиле. Вместе с ним наш коллектив участвовал в саммите G20 в Петергофе, много раз мы принимали участие в празднике выпускников «Алые паруса»...»

Секрет успеха — в особом стиле

Первое образование у Евгения Квачёва — техническое, у Ирины Викторовны — экономическое. И, тем не менее, оба сделали судьбоносный выбор именно в пользу танца.

Ирина Викторовна: «Танец — это свобода! Такое состояние свободы и счастья, наверное, не дает ни одна другая профессия. Искусство не может существовать в каких-либо рамках или следовать какому-то закону. В этом вся прелесть занятий искусством и творчеством. Вот эта возможность чувствовать себя свободным и в этом состоянии творить искусство — наверное, самое важное в моей профессии».

Но супруги Квачёвы предложили миру не просто танец. В какой-то момент им стало тесно в рамках классического бального танца. Так стало рождаться уникальное для России явление — эстрадный бальный танец.

На своё 15-летие «Жемчужина» получила прекрасный подарок - первое место в номинации «Эстрадный танец» конкурса «Кумиры XXI века». Ещё одним достижением танцоров стало звание лауреата в Санкт-Петербургском детском фестивале искусств «АРТ-Круиз», на котором коллектив впервые был представлен как «Театр танца «Жемчужина».

Достижения танцоров из Гатчины неоднократно отмечались наградами различных конкурсов и фестивалей в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи, Великом Новгороде, а также на международных площадках — Италия, Испания, Франция, Англия, Финляндия, Чехия, Швеция. Как считают руководители «Жемчужины», все эти победы связаны не только со «сценическим характером» коллектива, но и с особым питерским, «северо-западным» стилем, который проявлялся и в костюмах, и в постановках, и в подаче танца, и в энергетике танцоров.

Ирина Викторовна: «Нас научили этому наши наставники, и мы сейчас стараемся всячески придерживаться этой культуры очень индивидуального, изысканного и, в то же время, органичного петербургского танца. Мы показываем именно артистический танец, танец с режиссурой и драматургией. Для нас очень важно, чтобы в танце был сюжет, чтобы его образы были дополнены до конца, чтобы они вызывали эмоции у зрителя. Это у нас получается! Особенно это заметно на наших рождественских концертах, когда люди говорят нам «спасибо», когда у них снова и снова на глазах слёзы радости и волнения до глубины души».

Виктория — значит «победа»

Сейчас в «Жемчужине» занимается около сотни детей от 7 до 18 лет в разных возрастных группах. Младшие осваивают ритмику, сценическое искусство, спортивные навыки танца. Средняя группа — основы эстрадного и бального танца, акробатику. Более опытные старшие готовят новые постановки, ставят мини-спектакли.

Занятия с детьми средней группы проводит Виктория Квачёва, дочь основателей ансамбля. Как говорят Евгений Юрьевич и Ирина Викторовна, маленькая Вика начала танцевать чуть ли не с колыбели.

Виктория Евгеньевна: «Помню, что вместо того, чтобы сидеть с бабушкой, как все нормальные дети, я все время была на тренировках с родителями. Дома было огромное количество костюмов. Когда мне было лет пять-шесть, я примерила один такой костюм. Он был огромным для меня, но таким красивым! Постоянно были какие-то выезды со старшими детьми, я ездила на все выступления. Я была ещё очень маленькой, и не было ещё группы, в которой я могла танцевать. Я смотрела на ребят и думала: какие же они взрослые! То, что они делали на сцене, было очень красиво! Потом уже началась моя танцевальная жизнь в группе. Это было как раз первое десятилетие двухтысячных годов - очень яркий период в жизни коллектива. Мы ездили с выступлениями в разные страны — Италию, Болгарию, Францию, Бельгию, Чехию. Выступали на сцене парижского Диснейленда...»

В младшем возрасте Вику больше всего манили латиноамериканские танцы — быстрые, динамичные, со всякими трюками и горячими, дерзкими эмоциями... С возрастом предпочтения изменились в сторону европейской программы.

Виктория Евгеньевна: «Для меня с детства не существовало выбора: только танец, только творческая сфера! Меня привлекала атмосфера, которая царила на концертах, манила сама культура сцены. Я сама в этом участвовала, но мне хотелось попробовать стать не человеком на сцене, а человеком за кулисами, который все это создает. Уже в восьмом классе я знала, где буду учиться. После школы поступила на кафедру режиссуры театрализованных праздников Университета культуры, в мастерскую Дмитрия Соколова. Получила там огромное количество знаний и невероятный опыт. Каждый год мы проходили практику на фестивале «Славянский базар»: работали там на подтанцовках, на режиссуре и ведении концертов».

Евгений Юрьевич: «Виктория оказывает огромную помощь в постановках новых танцев. Я - приверженец более классического стиля в бальном танце. Вика постоянно расширяет его границы, добавляя в хореографию современные элементы. От этого танцевальные номера только выигрывают».

Ирина Викторовна: «По сути, мы делаем ансамбль-шоу эстрадного бального танца. В России больше никто этим не занимается. Да, у нас в стране есть разные направления бального танца, но танца как шоу практически нет. Естественно, мы обращаемся к английской, американской школе, потому что у них это более популяризировано. И нам хотелось бы продвигать это направление в России».

Результатом смелых экспериментов со стилем внутри спортивного бального танца стали победы на престижных танцевальных конкурсах. Среди этих достижений — два Гран-при (с разницей в пять лет) Международного фестиваля современной хореографии.

Успехи молодого педагога отмечены не только высокими призами. Благодаря своей творческой и режиссерской деятельности, Виктория Квачёва в 2023 году была приглашена на фестиваль молодого искусства в Крыму «Таврида.АРТ». Там она провела незабываемые пять дней среди своих единомышленников - таких же активных, целеустремленных и творческих молодых людей.

Легко ли быть танцевальным педагогом?

Все члены танцевальной династии Квачёвых отвечают на этот вопрос чуть ли не в один голос: «Трудно!» Как они считают, во многом это связано с духом времени, с переменами, которые произошли за последние десятилетия в сфере культуры и образования.

Ирина Викторовна: «В первую очередь, речь идет об отсутствии взаимопонимания между родителями и педагогами. И это отмечают педагоги в любом виде творчества, искусства или спорта. К сожалению, сейчас сложилась такая ситуация, что педагоги в этих сферах рассматриваются как те, кто «оказывает услуги». Раньше этого не было. Я сама - родитель предыдущего поколения. Приводя своего ребенка в творчество, я прекрасно понимала, какой мир я для него открываю, и что ей даст творчество: какие возможности, какую свободу, какой полет фантазии и вдохновения. Все, что имеет отношение к искусству, не поддается субъективной оценке. Искусство либо трогает тебя, и ты действительно проникаешься им, и тогда это твое искусство. Либо ты его не понимаешь, и оно тебе безразлично».

Евгений Юрьевич: «Проблем у нас, как у педагогов, действительно много. Самое обидное — столкнуться с неблагодарностью или даже предательством. И больнее всего, когда это исходит от людей, которым ты доверял, в которых вложил очень много сил, внимания, поддержки и переживаний. Обидно, когда эти люди просто уходят и даже не находят времени, чтобы сказать об этом, что-то объяснить или поблагодарить. Просто исчезают... Это очень болезненно.

Ещё одна проблема связана с нехваткой времени у детей, особенно в старших классах, когда начинается подготовка к экзаменам. Многие ребята просто уходят из ансамбля... С другой стороны, через наш коллектив прошло много детей, и были, конечно, те, кто успевал всё. И мы уже тогда понимали, что эти дети способны достичь реальных высот. И мы не ошибались: они реализовали себя во взрослой жизни, и эта их жизнь сейчас очень наполнена».

Многие выпускники «Жемчужины» добились многого, в том числе и в сфере искусства. Закончив творческие вузы, стали педагогами, преподающими танец и аэробику, руководителями танцевальных клубов, режиссерами...

Виктория Евгеньевна: «Многие родители недовольны, если дети ненадолго задерживаются на занятиях. Но важно понимать, что для ребенка занятия творчеством — это игра. Каждое такое занятие — это история, которая должна быть завершена, и которую нельзя прерывать раньше времени. Но по-настоящему творческий процесс может затягиваться по разным причинам. Например, мы даем детям примерить костюмы в конце занятия. Мы понимаем, что сейчас тяжелое для всех, кризисное время, что у родителей разные возможности. Но нам хочется всё сделать по максимуму. У нас есть огромный запас костюмов, наработанный в течение десятилетий, и эти костюмы мы выдаем детям для занятий и выступлений в коллективе. Дети надевают эти костюмы с таким удовольствием! Девочки кружатся в бальных платьях, такие счастливые! А нас упрекают, что мы задерживаем детей... Я стараюсь почаще приглашать родителей на тренировки, чтобы они своими глазами увидели, что происходит на занятиях, чем заняты их дети. И родители потом выражали только благодарность, увидев нашу настоящую работу».

Сейчас почти каждый творческий коллектив, заявляя о себе, говорит об индивидуальном подходе к детям. Но на самом деле не может быть индивидуального подхода в большой группе без определенных усилий. Настоящее понимание дают коллективные выезды на сборы, куда дети отправляются без родителей. Мы начинаем вывозить детей с семи лет на спортивные сборы в летний лагерь — как правило, это «Маяк» в Вырице. Наши дети там не только отдыхают, но и делают новые номера на новый танцевальный сезон. Они приезжают туда трудиться, развиваться и совершенствовать себя. И во время таких выездов действительно можно найти индивидуальный подход к каждому ребенку. По общению с ним можно понять, какой у него характер, какие интересы и как с ним нужно работать.

Рождественский концерт

В 2023 году ансамблю бального танца «Жемчужина» исполнилось 33 года. Свой день рождения он отсчитывает с 6 января 1990 года — со дня, когда коллектив отпраздновал своё первое совместное Рождество, конечно же, творческим вечером!

Как рассказывают руководители ансамбля, после встречи Нового года мама одной из воспитанниц предложила выехать всем вместе 6 января в лагерь «Радуга» в Вырице. В полночь юные танцоры вместе со своими тренерами и родителями водили в лесу хоровод вокруг елочки, а потом пили чай со сладостями. И тогда все решили, что день рожденья «Жемчужины» всегда будет отмечаться 6 января.

На следующий год прошел первый Рождественский концерт, ставший замечательной многолетней традицией теперь уже не только для одной «Жемчужины», но и для всей Гатчины.

Ирина Викторовна: «Этот день навсегда стал для нас не только днём рождения, но и днём единения коллектива. Благодаря Генриетте Карповне Ягибековой, наш Рождественский концерт на протяжении многих лет проводится в киноцентре «Победа». Мы собираемся, чтобы вспоминать события ушедшего года, наши ошибки и удачи, чтобы встретиться со всеми нашими бывшими воспитанниками и, конечно, для того чтобы танцевать!»

И эта удивительная рождественская традиция никогда не прерывалась на протяжении всех 33 лет! Даже во время ковидных ограничений руководители ансамбля смогли организовать рождественскую онлайн-встречу со своими воспитанниками и их родителями. И, конечно же, Рождественский праздник «Жемчужины» - это всегда незабываемое событие для многочисленных поклонников ансамбля, ведь каждый раз юные танцоры представляют не просто концертную программу, а целое театральное представление!

Многие поколения танцоров выросли и ушли из коллектива, но их родители чётко знают: что бы ни происходило, 6 января в 19 часов в кинотеатре «Победа» непременно состоится Рождественский концерт «Жемчужины». И эти место и время встречи отменить нельзя!

Юлия Лысанюк