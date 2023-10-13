Маршрутка из Гатчины в Питер подорожает с 14 октября
Стоимость проезда в автобусах маршрутов № К-18, К-18А и К-100, следующих из Гатчины в Санкт-Петербург и обратно, с 14 октября возрастет.
Рубрики: Общество
ООО «Транс-Балт» сообщил о повышении стоимости проезда. С 14 октября, чтобы проехать в автобусах маршрутов № К-18, К-18А и К-100, следующих из Гатчины в Санкт-Петербург и обратно, придется заплатить 110 рублей – на 5 рублей больше, чем ранее.
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