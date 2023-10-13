Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Маршрутка из Гатчины в Питер подорожает с 14 октября

Стоимость проезда в автобусах маршрутов № К-18, К-18А и К-100, следующих из Гатчины в Санкт-Петербург и обратно, с 14 октября возрастет.

Рубрики:  Общество

ООО «Транс-Балт» сообщил о повышении стоимости проезда. С 14 октября, чтобы проехать в автобусах маршрутов № К-18, К-18А и К-100, следующих из Гатчины в Санкт-Петербург и обратно, придется заплатить 110 рублей – на 5 рублей больше, чем ранее.