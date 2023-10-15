Пусть папа мне приснится…

…15 октября – в третье воскресенье октября – в России будет отмечаться День отца. Праздник установлен указом президента в 2021 году – для равновесия с Днем матери. К Дню отца дети готовят подарки, рисуют открытки и пишут поздравления своим папам. У Светланы Андреевой – шестеро детей, и их отец достоин самых добрых слов, любви, благодарности …и памяти.

- С Димой мы были знакомы с детства, а прожили вместе всего тринадцать лет, – рассказывает Светлана. – И все эти годы он был мне любящим мужем, надежным другом, опорой и прекрасным отцом нашим детям. Познакомились мы давным-давно в подростковом трудовом лагере. Какое-то время встречались, потом расстались, как это обычно бывает в таком возрасте. Встретились снова совершенно случайно, когда у меня уже был маленький сын… В итоге Дима стал Элизару папой, а потом у нас появились дочка и еще четыре мальчика.

- Расскажите про вашего мужа – каким он был?

- Дима был очень добрым, чутким и понимающим. Это я заметила еще в юности. Он отличался от других веселых и нагловатых парней, относился ко мне, можно сказать, бережно. И через несколько лет с готовностью взял на себя ответственность за меня, за моего сына и потом за наших общих детей.

…Мы оба гатчинские. Дима окончил гимназию им. Ушинского и выучился на повара-кондитера. Какое-то время даже работал по специальности в кафе Эрмитажа, но потом ушел в строительство. Нашего сына Тимофея он, кстати, назвал в честь своего начальника на ДСК.

- У ваших детей вообще необычные имена…

- Старшего – Элизара – назвала я, потому ждала девочку – Лизу. Имя Беллатта придумала бабушка, была такая древнегреческая царица. А я хотела назвать дочку как-то необычно и не стала возражать. Сейчас Беллатта в четвертом классе, Матвей – в седьмом, Тимофей – во втором, а Иларион – первоклассник. Его имя пишется с одной «Л» – это русский вариант. Все дети учатся в 11-й школе. Младший – шестилетний Мирон – еще в саду, и Мирона назвала я. Мне почему-то очень хотелось, чтобы в имени ребенка присутствовало слово «мир».

- Вы оба хотели большую семью?

- Да, и я, и Дима всегда мечтали иметь много детей. С таким мужем, как Дима, это не было какой-то непосильной нагрузкой: он всегда думал о детях, работал и помогал мне по дому, мог сам что-то приготовить, помочь сделать уроки, ночами вставал к детям и нянчился наравне со мной, я никогда не оставалась один на один с бытовыми проблемами или детскими болезнями.

- Он был строгим папой?

- Довольно строгим, но справедливым. Дети слушались беспрекословно. При том, что он их баловал, покупал игрушки, подарки. Когда он в первый раз приехал в отпуск, у детей был настоящий праздник… А сам он увлекался футболом – правда, только смотрел, играть было некогда, и любил собирать «Лего». У нас целая коллекция, которая «в открытом доступе» для мальчишек, но все детали машинок склеены, чтобы дети могли безопасно играть.

Дима поощрял и поддерживал все увлечения ребят – будь то шахматы, велосипед или рисование. Беллатта пошла по моим стопам и занимается в театре костюма «Катюша». А Матвей у нас действительно хорошо рисует, и одно время он возмечтал стать татуировщиком. Мы купили ему машинку, и папа согласился быть его моделью – Матвей сделал ему татуировку на плече: изобразил орла, и в этот приезд Димы должен был доделать рисунок. Но не случилось…

Сейчас Тимофей, Беллатта и Матвей в лагере «Россонь» под Кингисеппом. Это специальная смена, там есть дети из Донецка, Луганска и даже из Горловки. Моим было необходимо сменить обстановку, в том числе чтобы понять – не одни они в такой ситуации. Там с ними работают психологи, много занятий интересных. Матвей вот увлекся скалолазанием, вернется – продолжит занятия в Гатчине.

А Элизар передумал поступать в Университет МЧС, как собирался, а вместо этого пошел летом по призыву в армию и …подписал контракт. Моего мнения не спрашивал – просто поставил перед фактом. Сейчас он служит в комендатуре в Петербурге. Вот жду, должен приехать в увольнение.

- Светлана, вы не пытались повлиять на мужа, чтобы он не шел воевать?

- Пыталась. Но я поняла, что против его воли мои доводы бессильны. Когда началась спецоперация, Дима заявил, что хочет в этом участвовать. На него произвела колоссальное впечатление Аллея ангелов в Донецке. Он сказал: «Я не могу на это смотреть. Мой долг пойти туда, чтобы с вами такого не случилось». И он пошел артиллеристом, рядовым. Честно говоря, внутренне я была с ним согласна – я тоже не хотела, чтобы наши дети пережили то, что выпало на долю донецких детей, и сама была готова туда отправиться – хоть чем-то помочь. И знаете, сражение ведь идет не только на поле боя. Пока Дима был там, «за ленточкой», мне три раза присылали сообщения его «новые жены» – гражданки незалежной, которые пытались давить на психику, а супруге его товарища вообще отправляли липовые известия о гибели мужа.

…Дима должен был вернуться 8 сентября. Это был главный подарок дочке на день рождения – Беллатта мечтала, чтобы приехал папа. За четыре минуты до взрыва я с ним разговаривала. Мы обсуждали, какого большого мишку мы ей подарим, где его купить, сколько он может стоить, да как мы будем праздновать… В общем, всякие мирные бытовые мелочи. Потом Диме пришлось срочно прервать разговор, и мы договорились вечером продолжить. А через час мне позвонили: «Мы не можем найти его после взрыва». На следующий день позвонили его друзья: «Нашли…»

Они погибли 14 августа, под Бахмутом, все, кто был в машине – пять человек. Я все надеялась, что это недоразумение, там что-нибудь спутали, звонила в Ростов, в Мариуполь… Но это оказалось правдой. У Димы осталось целым лицо – его опознали. Других опознавали по татуировкам. …Спасибо гатчинской администрации, которая взяла на себя всю организацию похорон – я бы сама, наверное, не справилась. Гатчинский военкомат, конечно, тоже помог. Теперь я должна реализовать все, о чем мечтал мой муж, и что мы собирались исполнить вместе, но не успели.

- У вас не решен жилищный вопрос…

- Дима хотел, чтобы у нас был свой дом, участок, чтобы у всех детей были собственные комнаты, мы строили планы. Теперь, конечно, с этой идеей придется расстаться: одна я с домом не справлюсь, будем жить в большой квартире – скоро, наверное, переедем.

…В марте во время своего отпуска Дмитрий Андреев приходил в гости к воспитанникам детского сада, в который ходит его младший сын Мирон. Рассказывал, как живут бойцы, каков у них распорядок дня – все, что интересно малышам. Папа – герой в военной форме, предмет особой гордости мальчишки.

Общих семейных фотографий у Светланы сохранилось мало, зато есть уникальное домашнее видео: Дмитрий с дороги, в камуфляже заходит домой, и его по очереди встречают дети и крепко обнимают: «Папа приехал!». Вот таким они его и запомнили: сильным, надежным, веселым, любящим. В выходной на прогулке маленький Мирон запустил в небо шарик, на котором написал: «Папе». Он верит, что папа обязательно получит его привет – и улыбнется. «Раньше дети хотели, чтобы папа скорей приехал, – говорит Светлана. – Теперь они мечтают, чтобы папа им приснился…»

Екатерина Дзюба