Пятиклассников Гатчинской школы № 1 научили правилам пожарной безопасности

В этот день сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели занятия по основам пожарной безопасности с учащимися пятых классов. Ребят ознакомили с основными причинами пожаров, рассказали о необходимых действиях в случае возникновения пожара, первичных средствах пожаротушения. Внимание детей было обращено на планы эвакуации людей в случае пожара из здания школы, размещенные в поэтажных коридорах, способы эвакуации в чрезвычайных ситуациях.

Также, запланирована тренировочная эвакуация из здания школы при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций, где ребята смогут применить полученные знания, отработать элементы эвакуации.

Правила пожарной безопасности в школе должны быть известны каждому ученику! Это поможет им спасти самое дорогое – свою жизнь и жизнь близких людей.





ОНДиПР Гатчинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области