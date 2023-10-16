Пятиклассников Гатчинской школы № 1 научили правилам пожарной безопасности
13 октября представители отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района приняли участие в Дне профилактики, который проходил в школе №1. Инициатором мероприятия выступила комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Гатчинского района.
В этот день сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели занятия по основам пожарной безопасности с учащимися пятых классов. Ребят ознакомили с основными причинами пожаров, рассказали о необходимых действиях в случае возникновения пожара, первичных средствах пожаротушения. Внимание детей было обращено на планы эвакуации людей в случае пожара из здания школы, размещенные в поэтажных коридорах, способы эвакуации в чрезвычайных ситуациях.
Также, запланирована тренировочная эвакуация из здания школы при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций, где ребята смогут применить полученные знания, отработать элементы эвакуации.
Правила пожарной безопасности в школе должны быть известны каждому ученику! Это поможет им спасти самое дорогое – свою жизнь и жизнь близких людей.
ОНДиПР Гатчинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области