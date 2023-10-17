Гребная регата в честь Юрия Бачурова

В этот день, 14 октября, бессменный ведущий всех проходивших в поселении водноспортивных мероприятий Юрий Кузьмич Бачуров отметил свой 90-й день рождения!

Юрий Кузьмич Бачуров, без преувеличения – гордость России, Ленинградской области, Гатчинского района и поселка Сиверский. Его имя заняло достойное место в списке выдающихся спортсменов нашей страны: бронзовый призер Олимпийских игр 1960 года, многократный чемпион СССР и Европы, победитель английской Королевской регаты.

Коллеги и друзья говорят: за что бы ни брался Юрий Кузьмич, он всегда добивался высоких результатов. Он стал заниматься академической греблей только в 17 лет. Даже по тем временам, когда спорт в целом был более возрастным, чем сейчас, его считали неперспективным. По окончании спортивной карьеры кандидат технических наук Ю.К. Бачуров стал главным конструктором оборонного предприятия «Арсенал», а позже - директором завода спортивного судостроения. Сконструировал новую модификацию весла для гребцов-профессионалов.

Жителям поселка Сиверский повезло вдвойне: Юрий Кузьмич Бачуров взял на себя благородную миссию развития гребного спорта в поселке и успешно с ней справляется. Даже в свой юбилей он занимался любимым делом.

14 октября в соревнованиях приняли участие более 30 участников. На регату в Сиверском собрались не только юные спортсмены, но и опытные мастера академической гребли. Спортивную школу Олимпийского резерва «Знамя» (г. Санкт-Петербург) представляли М. Голованова,

Д. Клешнев, С. Гараев и другие гребцы. Успешно выступили и юные байдарочники из поселка Сиверский.

По итогам соревнований состоялась торжественная церемония награждения. Всем без исключения участникам были вручены памятные призы, а призерам – грамоты, медали и кубки. Организатором соревнований выступила Федерация гребного спорта и гребли на байдарках и каноэ Ленинградской области при поддержке администрации Сиверского городского поселения.

- От всей души хочу поблагодарить Юрия Кузьмича за преданность спорту. Он личным примером пропагандирует здоровый образ жизни, важность регулярных занятий спортом, учит подрастающее поколение преодолевать себя, работать в команде, чувствовать другого человека и помогать ему. Без этих качеств в гребном спорте и в жизни не достичь успеха, - уверена депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина.

Елена Суралёва